Vivi la tua città | la pioggia guasta la festa | si recupera nel weekend

Migranti - dal 2016 oltre 68mila bambini detenuti in Messico : il 91% espulso. Unicef : “Riportati in situazioni inVivibili” : Sono oltre 68mila i bambini Migranti detenuti in Messico fra il 2016 e aprile 2018: il 91% di questi sono stati espulsi verso l’America Centrale. Tra gennaio e giugno di quest’anno, da Messico e Stati Uniti circa 96mila Migranti – tra cui 24mila tra donne e bambini – sono stati rimpatriati. A rendere noti questi dati è l’Unicef, nel nuovo rapporto “Uprooted in Central America and Mexico”, in cui si tracciano ...