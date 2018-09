Vittorio Feltri | Giovanni Minoli il migliore per la presidenza Rai | ma Silvio Berlusconi

(VIDEO) Vittorio Feltri rabbia in diretta contro Di Maio : “se potessi prenderlo a schiaffi lo farei volentieri” : Vittorio Feltri aggressivo verbalmente nei confronti di Luigi Di Maio, il motivo? Il ridimensionamento delle pensioni Si parla di tagli alle pensioni a Stasera Italia da Barbara Palombelli. Vittorio Feltriprende la parola ed esprime il suo sdegno contro Luigi Di Maio: “Adesso c’è questo qui, che considero poco più dello zero”. “Fa questo tipo di intervento, se io potessi prenderlo a schiaffi questa sera, lo farei”. ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : insultatelo e sfottetelo - intanto i consensi salgono : Prendere per il sedere Salvini è diventata una consuetudine. I fighetti di sinistra lo dileggiano e ne prevedono una fine prematura. Salvini è buzzurro, un nazifascista, un uomo crudele che aspira ...

Vittorio Feltri - doppia sentenza : 'Perché tifo Matteo Salvini e chi invece è un indegno' : Ormai il solo politico in grado di imporsi nel nostro Paese di pasta frolla è Matteo Salvini , il quale forse ha creato nella gente aspettative superiori alle proprie forze. Ma occorre dire che i suoi ...

Vittorio Feltri : più lo insultano - più Salvini vince : Chi ce l' ha con Salvini lo aiuta ad affermarsi sempre di più come leader politico vero e credibile. Non c' è verso di andare in controtendenza rispetto allo spirito popolare, che non sbaglia quasi ...

Vittorio Feltri - a Stasera Italia gli fanno vedere la Boldrini in piazza : 'Fighetti di sinistra' : 'Salvini, Di Maio, no pasaran!', urla Laura Boldrini in piazza insieme ad una mezza dozzina di manifestanti, a stare di manica larga. Il video appare davanti agli occhi di Vittorio Feltri , in studio ...

Governo - Vittorio Feltri (Libero) : “Salvini e di Maio sono destinati alla rottura” : A L’aria che tira estate (La7) il direttore di Libero, Vittorio Feltri, spiega le ragioni della campagna che ha lanciato a sostegno del vicepremier “Fa l’interesse degli italiani” L'articolo Governo, Vittorio Feltri (Libero): “Salvini e di Maio sono destinati alla rottura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vittorio Feltri - lezione sull'islam : non importa come si vestono - ma cosa fanno : Ce lo racconta la cronaca. Abbiamo il dovere di essere vicini a queste giovani coraggiose e rivoluzionarie. LE IMPOSIZIONI - In una Nazione civile e democratica non si può accettare che gli individui ...

Vittorio Feltri : 'Il governo se ne frega degli imprenditori - Salvini si dia una mossa' : Spesso giungono notizie di imprenditori ridotti in miseria a causa di tasse eccessive e costretti a chiudere bottega. Alcuni di essi si abbandonano al suicidio per disperazione. Per fortuna il numero ...

Ponte Morandi - Vittorio Feltri : 'Quelle due volte che Sanculo mi ha salvato la vita' : Lassù, sotto le Dolomiti, all' Hotel Miramonti, il più bello del mondo, venerdì sera avevo tenuto non dico una conferenza bensì una chiacchierata parlando del più e del meno. E l' indomani, dopo aver ...

Vivi e morti - anzi moribondi. Volti vecchi e nuovi della politica. Incontro con Vittorio Feltri venerdì ore 18 al Miramonti di Cortina : E adesso, di fronte allo spettacolo non sempre brillante della politica e della società italiana di oggi? Che ne pensa, Feltri di Salvini, e di Mattarella, di Berlisconi e di Papa Francesco, di ...

Vittorio Feltri e il crollo del ponte Morandi : 'Hanno ucciso Genova - così i politici ci lasciano crepare' : Una storia vecchia che si ripete da che siamo al mondo. Occorre aggiungere una osservazione non marginale: come cacchio si fa a erigere un ponte della madonna che scavalca una quantità sterminata di ...

Vittorio Feltri da godere - sentenza tombale sul Pd : 'Un fossile da museo' : Pensavo che il mondo dovesse adottare, anche in campo economico, criteri egualitaristi e che i lavoratori meritassero la stessa dignità, anche retributiva, degli imprenditori. Poi arrivò il ...

Vittorio Feltri - attacco sulle pensioni : 'Tagliate la testa all'Inps' : Le cose che dovrebbero preoccuparci, cioè l' inefficienza, la pigrizia e l' inettitudine della politica, in realtà ci consolano. Se il potere legislativo fosse stato attivo che avrebbe combinato se ...

Vittorio Feltri massacra il M5s sui vaccini : 'Beoti e ignoranti - il loro delirio peggiore' : Ci risiamo con la storia dei vaccini. Chi non li vuole obbligatori non è detto che sia cretino, ma sicuramente è ignorante come un tamburo rotto. Crede di essere uno scienziato in grado di competere ...