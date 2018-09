Vitalizi | Fico | Ricorsi legittimi ma si va avanti

Vitalizi - FICO : "RICORSI? VADO AVANTI"/ Ultime notizie - Di Maio : "Dis-onorevoli - senza vergogna" : VITALIZI, FICO: "Ricorsi? VADO avanti". Ultime notizie, il presidente della Camera conferma: "Quel provvedimento ricuce una ferita". Di Maio attacca: "Dis-onorevoli, senza vergogna"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Tagli ai Vitalizi - Fico : Ricorsi legittimi - ma io vado avanti" : Il Presidente della Camera Roberto Fico è ad Halifax, in Canada, dove è in corso il G7 dei presidenti dei parlamenti. È stato intervistato da RaiNews 24 e ha parlato dei Ricorsi che stanno arrivando da parte di ex parlamentari "colpiti" dalla sua delibera sul Taglio dei vitalizi. La terza carica dello Stato ha commentato:"I Ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata ...

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...

Taglio Vitalizi - 700 ricorsi. Fico : 'Legittimi - ma io resto convinto' - : Il presidente della Camera difende la delibera : "È un provvedimento che ricuce una ferita". Di Maio attacca gli ex deputati: "Non conoscono vergogna". E il presidente dell'associazione ex ...

Vitalizi : Fico - ricorsi legittimi ma delibera Camera ricuce una ferita : I ricorsi contro la cancellazione dei Vitalizi 'sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'Ufficio di presidenza della Camera perchè è ...

Vitalizi : Fico - ricorsi legittimi ma delibera Camera ricuce una ferita : I ricorsi contro la cancellazione dei Vitalizi "sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'Ufficio di presidenza della Camera perchè è un provvedimento che ricuce una ferita". Lo dice da Halifax a RaiNews24 il presidente della Camera, Roberto Fico. "Non abbiamo fatto la delibera contro qualcuno ma per qualcuno, ...

Vitalizi - Fico : "Ricorrere è diritto ma si va avanti" : "I ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ...

Vitalizi - polemiche sui 700 ricorsi. Fico 'Sono legittimi ma avanti con la riforma' : ROMA - Arrivano i ricorsi e partono le polemiche. Vitalizi, i 5 Stelle difendono la delibera dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati con cui il 12 luglio scorso sono stati tagliati i ...

Fico : ricorsi sono diritto ma taglio Vitalizi ricuce ferita : Roma, 8 set., askanews, - 'I ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'ufficio di presidenza della Camera perché è un ...

Vitalizi - Fico : provvedimento Senato sia inappuntabile come Camera : "Sono contento che lo faccia e che lo faccia inappuntabile come lo ha fatto la Camera". Così il presidente della Camera Roberto Fico ha risposto, interpellato dai cronisti, al presidente del Senato ...

Vitalizi : Fassino a Fico - siano garantite risorse a Grillini per curarsi : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Condivido e sostengo la richiesta avanzata da Pierferdinando Casini al Presidente Fico perché si garantiscano a Franco Grillini le risorse necessarie a curarsi dalla grave malattia che lo affligge, applicando le deroghe per situazioni di necessità previste dal nuovo regolamento sui Vitalizi”. Lo afferma Piero Fassino, esponente della segreteria nazionale del Pd.“Franco Grillini ‘ ha ...

Vitalizi : Fassino a Fico - siano garantite risorse a Grillini per curarsi : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Condivido e sostengo la richiesta avanzata da Pierferdinando Casini al Presidente Fico perché si garantiscano a Franco Grillini le risorse necessarie a curarsi dalla grave malattia che lo affligge, applicando le deroghe per situazioni di necessità previste dal nuovo regolamento sui Vitalizi”. Lo afferma Piero Fassino, esponente della segreteria nazionale del Pd.“Franco Grillini ‘ ...

Roberto Fico in imbarazzo sui risparmi dei Vitalizi nel cassetto : "E' solo una norma figurativa". E l'ufficio di presidenza viene rimandato : La cerimonia del Ventaglio è in corso quando l'Huffpost pubblica la notizia che i 43 milioni di euro risparmiati con il taglio dei vitalizi saranno accantonati almeno per 3 anni per tutelare la Camera dai ricorsi. Incontrando la stampa parlamentare prima della pausa estiva, Roberto Fico ha appena rivendicato l'abolizione delle pensioni degli ex parlamentari come "un atto di coerenza e coraggio da parte dell'ufficio di presidenza", ma ...

Vitalizi : Fico - atto di coerenza e di coraggio e non vendetta (2) : (AdnKronos) – I Vitalizi, ha ricordato quindi Fico, “dal 1956 sono stati trattati sempre nell’Ufficio di presidenza”. L'articolo Vitalizi: Fico, atto di coerenza e di coraggio e non vendetta (2) sembra essere il primo su Meteo Web.