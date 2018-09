Vitalizi | 700 ricorsi contro i tagli | Di Maio attacca ed è subito polemica

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...

