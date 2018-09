Vincono Brasile | Argentina | Uruguay e Colombia Simeone segna al debutto

corrieredellosport

: Amichevoli: ko la Cina di Lippi, poker del Belgio. Vincono Brasile e Argentina con gol di Simeone, in panchina Icar… - milanlivestream : Amichevoli: ko la Cina di Lippi, poker del Belgio. Vincono Brasile e Argentina con gol di Simeone, in panchina Icar… - Dalla_SerieA : Amichevoli: ko la Cina di Lippi, poker del Belgio. Vincono Brasile e Argentina con gol di Simeone, in panchina Icar… -

(Di sabato 8 settembre 2018) ROMA - Le grandi del Sudamerica non steccano. Nella notte italiana amichevoli internazionali e vittorie per. La Selecao di Tite vince 2-0 nel New Jersey in casa ...