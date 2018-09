Video Italia-Polonia 1-1 | highlights e gol della partita Uefa Nations League 2018

Italia-Polonia – Prima tutti col fiato sospeso - poi esplode il Dall’Ara : l’esultanza al gol di Jorginho [Video] : Grande esultanza dei tifosi dell’Italia al gol del pareggio contro la Polonia: Jorginho fa impazzire il Dall’Ara Esordisce con un pareggio l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 con la Polonia: dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Zielinski, ci ha pensato Federico Chiesa a procurarsi il rigore, poi trasformato da Jorginho, che ha portato al gol del ...

Italia-Polonia - la pazza esultanza dei tifosi dopo il rigore di Jorginho [Video] : rigore Jorginho – E’ andata in scena la prima partita della Nations League per l’Italia, solo un pareggio nella gara contro la Polonia ma comunque un risultato positivo che dà fiducia. Primo tempo brutto per gli azzurri, male Jorginho a centrocampo (poi autore del pareggio), così come l’attaccante Balotelli ma SuperMario non è stato adeguatamente supportato. Bene invece il portiere Donnarumma, il portiere del Milan salva ...

Nations League - Italia-Polonia – Tutto pronto per l’esordio : sopralluogo in campo e rifinitura degli azzurri [Video] : Tutto pronto per la sfida d’apertura della Nations League fra Italia e Polonia: il sopralluogo sul manto erboso del Dall’Ara e gli ultimi allenamenti prima della partita Tutto pronto allo stadio Dall’Ara di Bologna per l’esordio della Nazionale nella Nations League, neonata competizione europea tutta da scoprire. L’Italia affronterà la Polonia nella sfida di apertura della competizione: un match di sicuro non ...

Italia-Polonia - il ‘sopralluogo’ in campo della Nazionale e la rifinitura dagli spalti del Dall’Ara [Video] : Prenderà il via tra pochi minuti la Nations League dell’Italia, una competizione che può dare importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini, si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Alla fine l’allenatore azzurro ha scelto Bernardeschi per il ruolo di attaccante esterno, a centrocampo c’è Pellegrini. Nel frattempo ecco alcuni video esclusivi di CalcioWeb, riprese realizzate da Vanni Zagnoli, il sopralluogo in ...

