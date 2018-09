VIDEO | Aurora Ramazzotti bloccata sul treno | “Ritardi disumani | è una vergogna”

L'aurora boreale danza in time lapse in questo VIDEO dallo Spazio : Quasi mille scatti ravvicinati per un bellissimo video girato dagli astronauti in missione lungo l'orbita terrestre

L’aurora boreale danza in time lapse in questo VIDEO dallo Spazio : Se già dalla Terra è straordinaria, figuriamoci dallo Spazio. Ecco L’aurora boreale osservata dalla Cupola della Stazione spaziale internazionale in un bellissimo time lapse realizzato dall’astronauta tedesco Alexander Gerst. Realizzato dopo soli dieci giorni dall’inizio di Horizons, la sua seconda missione in orbita, il video include quasi mille fotografie ad alta risoluzione ciascuna a una distanza di cinque secondi dalla successiva. In attesa ...