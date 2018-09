Vescovo Palermo | noi i predoni Africa

Rita Borsellino : folla ai funerali/ Ultime notizie - Vescovo Palermo : “sua fede la stessa del fratello Paolo” : Rita Borselloino, si sono svolti questa mattina a Palermo i funerali della sorella del giudice Paolo. L'omedia dell'arcivescovo Don Corrado Lorefice e le presenze illustri.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Migranti : arciVescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Se fermiamo le navi dei poveri, se chiudiamo i porti, siamo dei disperati. Disperiamo della nostra umanità, disperiamo della nostra voglia di vivere, del nostro desiderio di comunione”. A dirlo è l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che punta il dito contro un’informazione “monca e distorta”. “Tutti dobbiamo sapere – ha detto in occasione del ...

Migranti : arciVescovo Palermo - no a chiusura porti - in Libia campi concentramento (2) : (AdnKronos) – Per Lorefice “le potenze occidentali mantengono in Africa una condizione di guerra perenne che rende più facile lo sfruttamento e consente un fiorente commercio di armi. Siamo noi i predoni dell’Africa. Siamo noi i ladri che, affamando e distruggendo la vita di milioni di poveri, li costringiamo a partire per non morire: bambini senza genitori, padri e madri senza figli. Un esodo epocale si abbatte ...

Migranti : arciVescovo Palermo - no a Mediterraneo di morte per bimbi : Palermo, 7 lug. (AdnKronos) – “Vogliamo una città libera dal dolore, dalla sofferenza e dalla mafia e vogliamo un Mediterraneo dove i bambini possano giocare e non morire”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, a margine della presentazione del 394esimo Festino di Santa Rosalia, patrona della città. Per il prelato è “inaccettabile vedere arrivare nei nostri porti le bare dei bambini e ...