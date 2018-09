: La Coppa Volpi come miglior attore a Venezia è andata quest'anno a #WillemDafoe per il suo Vincent Van Gogh. Ecco t… - vogue_italia : La Coppa Volpi come miglior attore a Venezia è andata quest'anno a #WillemDafoe per il suo Vincent Van Gogh. Ecco t… - WeCinema : #Venezia75: il Leone alla carriera ruggisce per #DavidCronenberg mentre #MarioMartone è in concorso con… - vogue_italia : Il Leone d'Oro del 75esimo Festival del Cinema di Venezia va ad Alfonso Cuarón per Roma. Qui tutti gli altri vincit… -

Ild'oro per il miglior film di75 va a '' di Alfonso(Messico). Ild'argento per la miglior regia è andato a Jacques Audiard, regista di "The sisters brothers". Il premio Coppa Volpi per il miglior attore è stato assegnato a Willem Dafoe per 'At eternity's gate'; mentre quella femminile è stata assegnata a Olivia Colman, attrice di "The favourite".(Di sabato 8 settembre 2018)