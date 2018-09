Venezia75 | Leone d' Oro a Roma di Alfonso Cuaron

rainews

: #BiennaleCinema2018 Stasera alle 19:00 la Cerimonia di premiazione di #Venezia75. Chi vincerà il Leone d'Oro? Segui… - la_Biennale : #BiennaleCinema2018 Stasera alle 19:00 la Cerimonia di premiazione di #Venezia75. Chi vincerà il Leone d'Oro? Segui… - NetflixIT : Leone d'oro per il miglior film a Alfonso Cuarón per #ROMA. Scusate, vado a piangere in un angolo. #Venezia75 - raimovie : Leone d’Oro a #Roma di Alfonso Cuaròn #Venezia75 @alfonsocuaron @la_Biennale -

(Di sabato 8 settembre 2018) Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per ild'oro - Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo in fiamme? di Minervini, Suspiria di Guadagnino - e un palmares in bianco. ...