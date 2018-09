Venezia | l' Italia senza premi

Italiani a bocca asciutta a Venezia 75 : Il cinema italiano esce senza premi da Venezia 75. Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro - Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Minervini, Suspiria di Guadagnino - e un palmares in bianco."Grazie mille alla mostra internazionale dell'arte cinematografica per questo incredibile premio", ha detto Alfonso Cuarón in italiano ritirando il riconoscimento più ...

Festival di Venezia 2018 - Leone d'Oro ad Alfonso Cuarón per "Roma". Niente premi a italiani : ?Aveva messo d'accordo tutti già all'indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone d'Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia...

Venezia 2018 - vincono Cuaron – e Netflix – con Roma. Premi a Lanthimos - Audiard e Jennifer Kent. Dafoe/Van Gogh è miglior attore. Italia a bocca asciutta : Roma di Alfonso Cuaron è il Leone d’Oro 2018. La giuria di Guillermo Del Toro ha emesso il suo verdetto. Il Leone passa di mano da un regista messicano – lo stesso Del Toro con The shape of water vinse nel 2017 – ad un altro messicano amico e sodale (Cuaron co-produsse Il labirinto del fauno). Venezia è cosa loro, insomma. La sublime gang dei messicani (Cuaron-Del Toro- Alejandro Gonzalez Inarritu) che ha conquistato Hollywood e una caterva di ...

Vincitore Leone d'oro 2018 - Festival di Venezia/ Chi ha vinto? Favorito Cuaròn - sorpresa per gli italiani? : Tra poco ore conosceremo il nome del Vincitore del Leone d'oro 2018 di questo Festival del Cinema numero 75. Il Favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Festival di Venezia 2018/ Leone d'Oro e premi : Marianna Fontana la vera protagonista tra gli italiani : Tutte le presunte assegnazioni di Venezia 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Venezia 75 : è di Mario Martone 'Capri Revolution' - l'ultimo film italiano in concorso : La Storia fa da architrave per gli ultimi lavori cinematografici firmati da Mario Martone. Così è stato per Noi credevamo sulle disillusioni del Risorgimento e per Il Giovane Favoloso sulla vita di Giacomo Leopardi. Altrettanto va detto per Capri Revolution che, ultimo film italiano in concorso, è stato presentato oggi alla 75^ Mostra d'Arte Cinematografica Veneziana [VIDEO] chiudendo la trilogia del cineasta napoletano sul genere ...

Venezia 75 - Una storia senza nome. Gassmann : “Leggendo il copione ne ho apprezzato la complessità non sempre di casa nel cinema italiano” : “Nella vita come nel cinema le cose più importanti sono quelle che non si dicono”. Estendendo alla visione, il fuoricampo per eccellenza è la figura dello sceneggiatore, che in Una storia senza nome di Roberto Andò è la protagonista assoluta. Il film presentato in Mostra fuori concorso si pregia di diversi aspetti, ma soprattutto della capacità dei suoi scrittori (Andò stesso, Angelo Pasquini, Giacomo Bendotti) di creare un intreccio sapiente, ...

Jason Bell in Italia con «Vanity Fair» : l’opening cocktail della mostra a Venezia : Ha immortalato un esercito di celeb, da Kate Winslet a Kate Middleton, ma lui non si sente un fotografo di star: «Sono un ritrattista, a cui ogni tanto capita di fotografare personaggi famosi, che siano reali o attori». Anche per questo, il grande fotografo britannico Jason Bell – autore, tra l’altro, della nostra cover con le protagoniste del nuovo film di Luca Guadagnino Suspiria – è stato particolarmente felice della mostra che ...

Venezia75 - l’italiano Minervini racconta il razzismo in America : What you gonna do when the world’s on fire (nome di una canzone blues) è il documentario in bianco e nero di Roberto Minervini, in corsa per il Leone a Venezia. Il film racconta la vita quotidiana della comunità afroAmericana di New Orleans, tra feste, scontri, pregiudizi e una serie di uccisioni di giovani afroAmericani da parte della polizia Americana avvenuti nell’estate del 2017. Nell’intervista, il regista racconta come ...

Al Festival di Venezia Red Carpet euro per la doppiatrice più piccola d'Italia : il giorno di Charlotte Infussi D'Amico. Un nome e un volto che il grande pubblico non conosce: una bambina già voce di grandi personaggi del cinema, in passerella sul red Carpet di Venezia 75 giovedì ...

Venezia 75 - presentato l'Italian Film Factory : network tra i segmenti del cinema : Un network di cinema che raccoglierà sotto un unico marchio tutti i segmenti cinematografici, dalla formazione, Università del cinema, alla produzione e distribuzione, Paradise Pictures,, dalla ...

Venezia75 - Minervini presenta il secondo film italiano in concorso : ... ha raccontato Roberto Minervini, emozionandosi fino alle lacrime, presentando il film documentario "What you gonna do when the world's on fire?", Cosa fare quando il mondo è in fiamme?,. Anche Paolo ...