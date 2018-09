Venezia Cinema | premi Classici a Bogdanovich e fratelli Taviani

Mostra del cinema di Venezia 2018 - è il giorno dei pronostici : Stando alle voci e ai commenti degli addetti ai lavori, il podio Veneziano si concentrerebbe su alcuni titoli visti nella prima settimana di Mostra del cinema di Venezia 2018. Per il Leone d’oro (ma anche per quello d’argento), i film più quotati sembrano infatti il dramma in bianco e nero Roma di Alfonso Cuaron, il western innovativo (che odia la definizione di western) The Sisters Brothers di Jacques Audiard seguiti dal ...

Capri-Revolution. Un film di Mario Martone. 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Concorso : I due attraggono e respingono Lucia, che sarà chiamata a scegliere il proprio posto tra spiritualità e scienza. La narrazione privilegia l'approccio intimo-poetico poiché l'emancipazione personale e ...

MICAELA RAMAZZOTTI/ 'Una storia senza nome' racconta il cinema corrotto (Festival di Venezia) : MICAELA RAMAZZOTTI racconta il suo nuovo ruolo da protagonista. In Una storia senza nome è Valeria, segretaria di una casa di produzione cinematografica.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:10:00 GMT)

"THE NIGHTINGALE" - INSULTI SESSISTI A JENNIFER KENT/ "Nel cinema ci sono ancora discriminazioni" (Venezia 75) : JENNIFER KENT, INSULTI dopo la proiezione di The Nightingale alla Mostra del cinema di Venezia: "sono tante ancora le discriminazioni nel mondo del cinema".(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:34:00 GMT)

Mostra del Cinema di Venezia - 'Una storia senza nome' sul misterioso furto di un Caravaggio : Presentato fuori concorso alla 75 Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film di Roberto Andò 'Una storia senza nome', con Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann e Renato Carpentieri. Il film trae ...

Venezia 75 - Una storia senza nome. Gassmann : “Leggendo il copione ne ho apprezzato la complessità non sempre di casa nel cinema italiano” : “Nella vita come nel cinema le cose più importanti sono quelle che non si dicono”. Estendendo alla visione, il fuoricampo per eccellenza è la figura dello sceneggiatore, che in Una storia senza nome di Roberto Andò è la protagonista assoluta. Il film presentato in Mostra fuori concorso si pregia di diversi aspetti, ma soprattutto della capacità dei suoi scrittori (Andò stesso, Angelo Pasquini, Giacomo Bendotti) di creare un intreccio sapiente, ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 : i vincitori - dei premi collaterali - : ... rappresentazione che Mostra, con accurato e limpido linguaggio, come la scienza debba tenere conto della condizione umana'. premio Sorriso diverso Venezia 2018 Il Miglior film per il premio Sorriso ...

Venezia 75 - Il Premio "Vivere da Sportivi - Il Fair Play al Cinema al Film" di Minervini : ... mentre si combatte metro su metro, per la conquista o riconquista dei ruderi deserti, attraverso un atleta in tuta che non smette di allenarsi, a rischio di morire, ci ammonisce che lo sport ...

Mostra del cinema di Venezia - insulti sessisti e volgarità. Il tappeto è rosso di vergogna : ... atto biasimato dalla Biennale che ha tolto all'uomo l'accredito, è solo cronaca della volgarità. La volgarità, intesa non solo come mancanza di signorilità ma come esercizio di grossolanità se non ...

L’amica geniale - da novembre su Rai 1 ed in anteprima al Festival del Cinema di Venezia : L’amica geniale, fiction in otto episodi ispirata alla quadrilogia di Elena Ferrante, è stata presentata in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia

Il B.A. Film Festival alla Biennale del Cinema di Venezia : ... ormai affezionato alla settimana del Festival, troverà un programma ricco e variegato, con anteprime, presentazioni, Masterclass e soprattutto incontri con i protagonisti del mondo del Cinema. ...

