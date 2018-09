Venezia 75 | vince «Roma» di Alfonso Cuarón Coppa Volpi a Willem Dafoe e Olivia Colman

Mostra di Venezia : “At eternity’s gate” vince il Green Drop Award 2018 : La natura. La sua bellezza, la sua magia, la sua grazia. E poi l’arte e gli uomini che la rappresentano, la raccontano, la riproducono. Sono gli ingredienti del film vincitore del Green Drop Award 2018, il premio che la Ong Green Cross Italia assegna ogni anno alla Mostra del Cinema di Venezia alla pellicola tra quelle in concorso che meglio interpreta i temi ambientali ed ecologici. La giuria, presieduta per questa settima edizione dall’attore ...

Vanity Fair celebra a Venezia l’amore di Vincent Cassel e Tina Kunakey : Una serata in onore della bellezza e del glamour, ma anche e soprattutto dell’amore. In particolare, quello di Tina Kunakey e Vincent Cassel, freschi di nozze in quel di Bidart, vicino a Biarritz, un matrimonio che noi di Vanity Fair vi avevamo annunciato in anteprima e poi documentato. L’attore francese e la bellissima modella, arrivata con i capelli raccolti e in un abito nero di Alexandre Vauthier reso ancora più luccicante da ...

Vanity Fair e Tendercapital - il gala in onore di Tina e Vincent Cassel a Venezia : Si è tenuto ieri sera l’esclusivo gala dinner in onore di Tina e Vincent Cassel organizzato da Vanity Fair e Tendercapital in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Luca Dini – Direttore Editoriale di Condé Nast – Daniela Hamaui – Direttore di Vanity Fair e Moreno Zani – Presidente di Tendercapital – hanno accolto gli ospiti nel suggestivo palazzo Contarini Polignac affacciato sul Canal Grande. La serata ha ...

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International Filmmaker Festival : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...

LADY GAGA CONQUISTA Venezia CON “A STAR IS BORN”/ Ultime notizie - Foto : la versione con poco trucco convince! : Arrivo da vera diva per LADY GAGA alla Mostra del Cinema di VENEZIA: la pop STAR presenterà oggi 31 agosto il film fuori concorso intitolato 'A STAR is born'.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:30:00 GMT)

Lady Gaga - esordio che convince a Venezia75 : di Ilaria Ravarino Lady Gaga? Promossa . Come Judy Garland e Barbra Streisand prima di lei, la regina del pop ha debuttato oggi da attrice a Venezia con È nata una stella di Bradley Cooper , remake ...

Serie B - 1a giornata. Vince il Venezia. I risultati : Il Venezia batte di misura lo Spezia, mentre Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità, 1-1 e 0-0,

Serie B : vince solo il Venezia - pari per Palermo e Pescara : I veneti si sbarazzano dello Spezia: decide Bentivoglio. pari in Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : vince solo il Venezia - Cremonese beffata! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della prima giornata. Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo e Venezia-Spezia sono le tre gare in programma(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International Filmmaker Festival : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...