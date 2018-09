Venezia 75 | il Leone d’oro a Roma di Cuaron e tutti gli altri vincitori

gqitalia

: La Coppa Volpi come miglior attore a Venezia è andata quest'anno a #WillemDafoe per il suo Vincent Van Gogh. Ecco t… - vogue_italia : La Coppa Volpi come miglior attore a Venezia è andata quest'anno a #WillemDafoe per il suo Vincent Van Gogh. Ecco t… - Corriere : Vincitori Venezia 2018, il Leone d’oro a «Roma» di Alfonso Cuaron - RaiNews : Venezia 75, Leone d'Oro al messicano Alfonso Cuaron per 'Roma' -

(Di sabato 8 settembre 2018)75 premia il cinema d’autore di Alfonso, cresciuto di film in film, come il regista stesso ricorda, proprio nella culla del festival. Nell’anno del Metoo il suoè un film di straordinaria sensibilità nel comprendere il cuore delle donne (tutte) e nel raccontare la difficoltà degli uomini nel rapportarcisi. E’ anche un film in bianco e nero che racconta molto bene la distanza tra ceti ed etnie, colmabile solo nella solidarietà, e la violenza che può spaccare un Paese. Un film di memoria che parla per simboli e fatti al e di presente. Un gran bel film che sa essere autoriale quanto sa emozionare. E grazie a Netflix, accanto alle sale, verrà visto in tutto il mondo. Al femminile anche il Gran Premio della giuria, con un tono diverso, quello che sa raccontare anche la donna non angelicata e sentimenti come l’ambizione, l’invidia, la rivalità ...