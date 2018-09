Venezia 75 | è di Mario Martone ' Capri Revolution' | l' ultimo film italiano in

Blastingnews

: #BiennaleCinema2018 #Venezia75 Ieri sera in Sala Darsena è avvenuto un fatto deplorevole per il quale La Biennale… - la_Biennale : #BiennaleCinema2018 #Venezia75 Ieri sera in Sala Darsena è avvenuto un fatto deplorevole per il quale La Biennale… - WeCinema : #Venezia75: il Leone alla carriera ruggisce per #DavidCronenberg mentre #MarioMartone è in concorso con… - WeCinema : #Venezia75: La mafia, un Caravaggio rubato e una commedia nera che parla anche di cinema. Aspettando i premi,… -

(Di sabato 8 settembre 2018) La Storia fa da architrave per gli ultimi lavori cinematografici firmati da. Così è stato per Noi credevamo sulle disillusioni del Risorgimento e per Il Giovane Favoloso sulla vita di Giacomo Leopardi. Altrettanto va detto perche,in concorso, è stato presentato oggi alla 75^ Mostra d'Arte Cinematograficana VIDEO chiudendo la trilogia del cineasta napoletano sul genere storico-drammatico. La pellicola è ambientata nel 1914 mentre i venti della Prima Guerra Mondiale soffiano su un'isola,, che sembrerebbe perfetta per il distacco dall'urto del tempo. La montuosita', con la sua vegetazione di ulivi e limoni cade a picco su un mare irripetibile ed è in questo scenario che la protagonista, la giovane pastorella Lucia, impersonata dall'attrice Marianna Fontana, incontra la comunita' di giovani nordeuropei approdata sul ...