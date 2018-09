Venezia 75 | attacco sessista a Jennifer Kent

Blastingnews

(Di domenica 9 settembre 2018) Un vero scandalo quello verificatosi alla 75°esima Mostra del Cinema di. VIDEO L'unica regista donna presente in concorso,, è stata vittima di un insultoda parte di un giornalista dopo la visione del suo film Nightingale. Un'offesa gratuita e senza alcun senso che non dovrebbe avere nemmeno lo spazio per essere commentata. Una macchia per una delle manifestazioni più importanti del settore cinematografico. Il giornalista in questione è Sharif Meghdoud, un art director torinese accreditato come giornalista. A fine proiezione si sarebbe rivolto verso laurlandole: Vergogna putt**a, fai schifo!. Questo è stato il grido emesso dall'uomo che, nelle ore successive, ha deciso di fare mea culpa sul social network Facebook.non polemizza Nonostante quanto accaduto alla manifestazione, la registaVIDEO ha deciso di mantenere un ...