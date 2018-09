Venezia 2018 | vincono Cuaron – e Netflix – con Roma Premi a Lanthimos | Audiard e

FESTIVAL DI Venezia 2018/ Leone d'Oro e premi : Orizzonti - Kraben Rahu miglior film! : Tutte le presunte assegnazioni di VENEZIA 75. Sulla Mostra del Cinema sta per calare il sipario, e oggi è il giorno dei Leoni d'Oro e d'Argento. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:39:00 GMT)

Vincitore Leone D'Oro 2018 - Festival di Venezia/ Chi ha vinto? La Favorita di Lanthimos sempre in pole : Tra poco ore conosceremo il nome del Vincitore del Leone D'Oro 2018 di questo Festival del Cinema numero 75. Il favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Venezia 2018 : KILLING – La recensione : Giappone, metà XIX secolo: dopo circa 250 anni di pace, i guerrieri samurai, impoveriti, hanno abbandonato i loro padroni per diventare ronin erranti. Tra questi Mokunoshin Tsuzuki, che per conservare la sua abilità nel maneggiare la katana si allena quotidianamente con Ichisuke, il figlio di un contadino. L’incontro con Jirozaemon Sawamura (Shin'ya Tsukamoto), abile ronin in cerca di nuovi guerrieri, cambierà drasticamente la sua ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 - è il giorno dei pronostici : Stando alle voci e ai commenti degli addetti ai lavori, il podio Veneziano si concentrerebbe su alcuni titoli visti nella prima settimana di Mostra del cinema di Venezia 2018. Per il Leone d’oro (ma anche per quello d’argento), i film più quotati sembrano infatti il dramma in bianco e nero Roma di Alfonso Cuaron, il western innovativo (che odia la definizione di western) The Sisters Brothers di Jacques Audiard seguiti dal ...

Vincitore Leone d'oro 2018 - Festival di Venezia/ Chi ha vinto? Favorito Cuaròn - sorpresa per gli italiani? : Tra poco ore conosceremo il nome del Vincitore del Leone d'oro 2018 di questo Festival del Cinema numero 75. Il Favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Mostra del Cinema di Venezia 2018 : i vincitori - dei premi collaterali - : ... rappresentazione che Mostra, con accurato e limpido linguaggio, come la scienza debba tenere conto della condizione umana'. premio Sorriso diverso Venezia 2018 Il Miglior film per il premio Sorriso ...

Venezia 2018 : THE NIGHTINGALE - La recensione : Dopo il profondamente disturbante e spaventoso Babadook, Jennifer Kent presenta in concorso alla 75^ Mostra del Cinema di VENEZIA The Nightgale, un film che parla di donne e vendetta e che riporta alla mente Uma Thurman in Kill Bill o Lady Vendetta di Park Chan-wook. La rabbiosa regista australiana realizza un’opera sanguinaria e sadica, ambientata agli inizi dell’Ottocento. Il film narra la storia di una caccia all’uomo per mano di ...

Venezia 2018 : SHADOW – La recensione : Cina, II/III secolo: in un clima politico vessato da tensioni e guerre intestine, i sovrani si servono di sosia chiamati “ombre” disposti a sacrificare la propria vita per salvare quella del loro re.

Mostra di Venezia : “At eternity’s gate” vince il Green Drop Award 2018 : La natura. La sua bellezza, la sua magia, la sua grazia. E poi l’arte e gli uomini che la rappresentano, la raccontano, la riproducono. Sono gli ingredienti del film vincitore del Green Drop Award 2018, il premio che la Ong Green Cross Italia assegna ogni anno alla Mostra del Cinema di Venezia alla pellicola tra quelle in concorso che meglio interpreta i temi ambientali ed ecologici. La giuria, presieduta per questa settima edizione dall’attore ...