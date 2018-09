Vela – Campionati italiani giovanili in doppio | splendida seconda giornata di regate

Vela – Campionati italiani giovanili doppio : da domani le regate a Loano : Campionati italiani giovanili in doppio 2018: inaugurati oggi allo Yacht Club Marina di Loano, da domani tutti in acqua Inaugurati ufficialmente stasera allo Yacht Club Marina di Loano alle 19, illuminati da un tramonto mozzafiato i Campionati italiani giovanili di Vela in doppio organizzati dal Circolo Nautico Loano su delega della Federazione Italiana Vela, in consorzio con Circolo Nautico del Finale, CNAM Alassio, L.N.I Ceriale, Circolo ...

Vela – Campionati italiani giovanili in singolo : le regate continuano nonostante i temporali : Campionati italiani giovanili in singolo 2018: i temporali non fermano le regate Viareggio si è svegliata sotto un cielo plumbeo nella terza giornata dei Campionati italiani giovanili in singolo, dopo i temporali notturni anche nella mattinata si sono susseguiti dei rovesci che dalle 14 hanno lasciato il posto ad un timido sole con una leggera brezza da sud-est se pur molto instabile. Il vento era troppo leggero per i Kiteboard che sono ...

Vela - la prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal meteo instabile : Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, tutte le classi in acqua con vento e onda formata La giornata a Viareggio, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Giovanili 2018, è partita in modo insolito, con cielo grigio, vento quasi assente e onda formata. Dopo qualche ora, e una leggera pioggia, il vento è entrato da sud-ovest inizialmente sui 6 nodi e ha toccato punte di 10-12 nodi. Gli O’Pen Bic, gli unici ad aver ...

Vela – Campionati del Mondo J24 : Kaster si aggiudica la vittoria : Kaster, con Will Welles al timone, vince il mondiale J24 di Riva del Garda con a bordo gli italiani Andrea Casale e Giuliano Cattarozzi. Nell’ultima giornata tre regate con vento da nord fino a 20 nodi. Quattro barche statunitensi nei primi 5, con i giapponesi di Siesta argento iridato. Tedesche di Derbe Kerle prime tra le donne Conclusi alla Fraglia Vela Riva i Campionati del Mondo del monotipo J24 con una giornata incerta dal punto di ...

Vela – Campionati Europei Classe Contender : in testa l’italiano Marco Ferrari : Al Circolo Vela Arco iniziati i Campionati Europei Classe Contender: in testa l’italiano Marco Ferrari, seguito a 4 punti da Antonio Lambertini Altro Campionato Europeo al Circolo Vela Arco e questa volta di una Classe molto particolare: una deriva singola in cui il timoniere fa anche da prodiere, uscendo al trapezio- questa la caratteristica più particolare della Classe Contender che dal 30 luglio al 3 agosto disputa il Campionato ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist : 7 italiani tra i migliori 15 sul Garda Trentino : Diciotto nazioni e solo 18 tedeschi su 76 della Gold Fleet, ai Campionati tedeschi Optimist sul Garda Trentino. 7 italiani nei primi 15, con in testa il romano Marco Gradoni. Programma rispettato con 10 regate finora disputate; venerdì la conclusione con ulteriori 2 prove Condizioni apparentemente classiche sul Garda Trentino nella penultima giornata di regate del Campionato tedesco Optimist Open, primo evento nel suo genere, organizzato ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist - trecento i partecipanti provenienti da venticinque nazioni : Nella top ten tutti timonieri che a fine agosto si confronteranno al mondiale di classe in programma a Cipro, tre italiani nei primi 5 Altra giornata di sole e vento sul Garda Trentino e ancora regate con i giovanissimi della classe Optimist impegnati nel Campionato Tedesco, per la prima volta organizzato fuori il proprio paese d’origine. Al Circolo Vela Arco, grazie al coordinamento con la classe Optimist tedesca e lo staff tecnico ...

Vela – I campionati tedeschi Optimist scelgono una meta italiana : Il Garda Trentino e il Circolo Vela Arco scelti per i campionati tedeschi Optimist Al Circolo Vela Arco ancora intensa attività velica agonistica, questa volta dedicata ai giovanissimi dell’Optimist, che da lunedì a venerdì 27 luglio saranno impegnati in occasione del Campionato tedesco Open. E’ la prima volta che un campionato nazionale di classe tedesco sceglie il Garda Trentino e in particolare il Circolo Vela Arco per assegnare i ...

Vela – Campionati del Mondo Giovanili : azzurri nei primi dieci : 2018 Youth Sailing World Championship: equipaggi azzurri sempre nei primi dieci a due giornate dal termine delle regate Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimi Campionati del Mondo di Vela Giovanile, di sei si stanno già delineando i potenziali podi a due giorni dal termine, ma per tre classi tutto è ancora possibile, ed una di queste è proprio l’RS:X della nostra Giorgia Speciale (SEF Stamura). Giorgia deve ...