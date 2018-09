VD | scontro camion-auto | cinque feriti gravi

Sellia - scontro auto-camion - un ferito grave. Dopo urto cisterna tir perso carburante - chiusa statale 106 : Sellia MARINA , CATANZARO, - Un uomo è rimasto ferito in maniera grave in un incidente avvenuto all'alba sulla statale 106 tra Simeri Mare e Sellia Marina. Nello scontro sono rimasti coinvolti un ...

Caltanissetta - scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere

Auto contro camion - scontro frontale. L’impatto è devastante : 3 morti. Famiglia distrutta : Ancora sangue sulle strade italiane. Il weekend si apre nel peggiore dei modi. Questa mattina una Famiglia è stata sterminata: un impatto mortale che non ha lasciato scampo a tre persone. Padre e due figli sono le vittime dell’incidente stradale avvenuto all’imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente: i tre occupanti della vettura viaggiavano su ...

scontro frontale tra un camion e un'automobile : corsa in ospedale per due feriti : Macchina distrutta. camion seriamente danneggiato. E pezzi di carrozzeria su tutta la carreggiata: questo è quanto resta dello Scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a San Martino di ...

Incidente a Bologna - camion in fiamme : lo scontro - poi il botto. Il ponte crollato. «Persone ustionate - fiamme fino alle case» : Bologna, un’autocisterna che trasporta gpl tampona un Tir. Primo bilancio: una vittima e 68 feriti. Migliaia di auto in coda

Incidente a Bologna - camion in fiamme : lo scontro - poi il botto. Il ponte crollato. «Rogo di 50 auto - persone ustionate» : Bologna, un’autocisterna che trasporta gpl tampona un Tir. Primo bilancio: una vittima e 68 feriti. Migliaia di auto in coda

Incidente a Bologna - camion in fiamme : lo scontro - poi il botto. Il ponte crollato : «Come un terremoto» : Bologna, un’autocisterna che trasporta gpl tampona un Tir. Primo bilancio: una vittima e 68 feriti. Migliaia di auto in coda

scontro tra un camion e un furgone : 12 morti e tre feriti : Ennesima tragedia, sempre nella provincia di Foggia. Domenica, in un incidente analogo, avevano perso la vita altre quattro...

scontro tra un camion e un furgone : almeno 11 morti : Ennesima tragedia, sempre nella provincia di Foggia. Domenica, in un incidente analogo, avevano perso la vita altre quattro...

scontro mortale tra camion e due auto : Chieti, 28 lug. (Adnkronos) - Tragico incidente stradale tra un camion e due vetture nel chietino. Lo Scontro tra un tir, un’Alfa Romeo e una Panda è avvenuto al km 66 della Statale 650 Fondo Valle Trigno, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella, ed è costato la vita a un uomo di 40 anni, reside

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che ...

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo

Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

scontro tra tre camion - inferno di fuoco in A1 : autista muore tra le fiamme : inferno di fuoco lungo la corsia sud dell'autostrda A1 nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore e Caianello: il bilancio purtroppo è drammatico. Nello scotro tra tre tir avvenuto poco dopo le...