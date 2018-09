Valentino Rossi | GP San Marino Misano | “Lottare per il podio? Mi mancano un paio di

MotoGp – Valentino Rossi per nulla insoddisfatto dopo le qualifiche di San Marino : “ho fatto qualche errore ma…” : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di San Marino, nelle quali si è aggiudicato la settima casella in griglia di partenza per la gara di domani a Misano Pole position con record per Jorge Lorenzo a Misano: le qualifiche del Gp di San Marino hanno regalato tanto spettacolo, con la caduta di Marquez sul finale, che lo ha costretto a correre come se stesse disputando la finale mondiale dei 100 metri contro Usain ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Lorenzo imprendibile - è in pole! 4° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo (Ducati) conquista la pole-position nel GP di San Marino 2018, classe MotoGP, in corso di svolgimento sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Con il crono di 1’31″629 lo spagnolo non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando la seconda partenza al palo della stagione dopo il GP di Catalogna. Il 31enne maiorchino si è trovato subito a suo agio con la gomma soft, prendendo il comando sin dalle ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : qualifiche - Dovizioso e Lorenzo sfidano Marquez per la pole! Valentino Rossi per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Scatta la caccia all’ambita pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo tre intensi turni di prove libero, è arrivato il momento di fare sul serio e di fare registrare il tempo giusto per ottenere la migliore casella in vista del momento clou del fine settimana ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Johann Zarco guida le prove libere 3 - Dovizioso terzo. Valentino Rossi attardato : Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Misano. Il francese si è piazzato davanti a tutti grazie a un buon 1:32.788 stampato proprio al termine della sessione e precedendo così Jack Miller di appena 73 millesimi. Il turno era iniziato su pista bagnata, le condizioni incerte hanno ritardato l’ingresso in pista dei piloti e hanno anche ...

MotoGp - terminate le Fp3 a Misano : Zarco più veloce di tutti - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Le terze prove libere del Gp di San Marino sul circuito di Misano incoronano pilota più veloce Johann Zarco Il tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare spettacolo prima con le qualifiche e poi con la gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Prima di entrare nel vivo però il Gp di San Marino fa scendere in pista i piloti impegnati nelle terze prove libere a Misano. Il motociclista più veloce di ...

MotoGp - Valentino Rossi ed il suo ‘futuristico’ casco per Misano : il Dottore nei panni di Marty McFly : Valentino Rossi stupisce i fan con il suo nuovo casco in occasione del Gp di San Marino, a Misano per il Dottore è un… ‘Ritorno al Futuro’ Valentino Rossi battaglierà questo weekend sulla pista intitolata a Marco Simoncelli a Misano. Il Dottore sul circuito di casa vuole mostrare le unghie ed il suo valore davanti ai suoi fan. I buoni intenti del pilota della Yamaha si palesano già sul suo casco. Il copricapo del ...

MotoGP – “Squadra stupida” - “Pericoloso” e “Poveraccio” : Crutchlow - Marquez e Valentino Rossi criticano il debutto di Ponsson : debutto molto criticato quello di Ponsson: i piloti ritengono inaedugata la scelta della Ducati Avintia di far debuttare il francese, sostituto di Rabat, praticamente senza aver mai guidato in MotoGP Dopo il grave infortunio occorso a Tito Rabat nelle FP4 di Silverstone, la Ducati Avintia ha deciso di rimpiazzare lo spagnolo con il giovane Christophe Ponsson. Il pilota, che fino ad ora ha corso nella serie spagnola Superstock 1000, è sceso ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Sono nei dieci - è importante. Migliorato il feeling ma in frenata…” : Valentino Rossi ha stentato nella prima giornata di prove libere valide per il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il Dottore ha faticato a trovare il ritmo giusto anche se alla fine della doppia sessione si trova dentro la top ten e il centauro di Tavullia palesa un filo di ottimismo nelle dichiarazioni rilasciate al termine del turno: “Sono nei primi dieci e questo è molto ...

MotoGp - Marquez ‘snobba’ Valentino Rossi : “non perdo tempo pensando a ciò che fa” : Lo spagnolo ha liquidato freddamente l’argomento stretta di mano, lanciando una frecciatina al rivale della Yamaha La situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi resta elettrica, soprattutto dopo quanto accaduto ieri in conferenza stampa, nel corso della quale il pesarese si è rifiutato di stringere la mano allo spagnolo. AFP/LaPresse Un gesto che il pilota della Honda non ha di certo apprezzato, nonostante se lo sia già messo alle ...

MotoGp – Valentino Rossi tra analisi e battute : “ecco come è andata oggi - Dovi? Vorrei avere io i suoi problemi” : Valentino Rossi fa il quadro della situazione al termine della prima giornata di prove della sua gara di casa, il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi a Misano: il Dottore al mattino, nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini non è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10, chiudendo in 15ª posizione, ma nel pomeriggio ha segnato un tempo che gli ha permesso di terminare la ...

MotoGp – Valentino Rossi e la sorpresa ai tifosi di Tavullia : collegamento live da Misano [VIDEO] : Videochiamata a sorpresa con i fan di Tavullia: Valentino Rossi fa uno speciale regalo a tutti i tifosi da Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficialmente iniziato: oggi i piloti sono scesi in pista sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, per la prima giornata di prove libere, dominata da un ottimo Andrea Dovizioso. Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi, che nel mattino non è ...