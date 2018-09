Vaccini | brutte notizie dalle ultime ricerche | poche speranze contro Hiv | tubercolosi e

meteoweb.eu

: Ho appena scoperto scoperto che due mie non besties, ma quasi, sono contro i vaccini.......... Non sto dicendo che… - taekoocciolo : Ho appena scoperto scoperto che due mie non besties, ma quasi, sono contro i vaccini.......... Non sto dicendo che… - vol_pex : Grillo è contro i vaccini e ci fa fare brutte figure in giro per il mondo - trxtrx1 : E anche sui vaccini i 5 Stalle si confermano alberi di brutte figure. Ma il ministro Grillo non rilascia dichiaraz… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Nonostante l’investimento mondiale di circa 3 miliardi di dollari in ricerca, è improbabile che nel futuro a breve termine la scienza ottenga deiHiv,e malaria. E’ la deludente conclusione a cui è giunta un’analisi della Duke University condotta su 538 progetti in corso, pubblicata su ‘Gates Open Research’. Secondo gli studiosi, per accelerare e rendere più vicini i progressi occorrerebbe aumentare i fondi a circa 9 miliardi di dollari. L'articoloHiv,e malaria Meteo Web.