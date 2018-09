: #Usa,Papadopoulos condannato a 14 giorni - CyberNewsH24 : #Usa,Papadopoulos condannato a 14 giorni - NotizieIN : Usa,Papadopoulos condannato a 14 giorni - TelevideoRai101 : Usa,Papadopoulos condannato a 14 giorni -

George,l'ex consigliere della campagna di Trump che innescato l'indagine Russiagate,è statoa 14di prigione per aver mentito all'Fbi.si è detto "profondamente imbarazzato" per aver mentito all'FBI in relazione ai suoi contatti con intermediari russi. Le indagini condotte da Mueller, hanno appurato cheha avuto una condotta tale da ostacolare un'indagine di importanza nazionale mettendo il proprio interesse personale prima di quello del suo Paese.(Di sabato 8 settembre 2018)