USA | OBAMA TORNA IN CAMPO CONTRO TRUMP Ultime notizie | attacco ai Repubblicani

USA - Obama : "Democrazia a rischio - bisogna andare votare" : Per la prima volta un ex presidente attacca frontalmente il suo successore a ridosso delle elezioni. Ma "The Donald" non si lascia intimorire: "Mi ha fatto addormentare"

USA - Obama : 'Bisogna votare - ne va della nostra democrazia' : "Bisogna andare a votare, ne va della nostra democrazia". E' l'appello lanciato dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama intervenuto all'Università dell'Illinois. Riferendosi al voto di metà ...

George W. Bush e Michelle Obama - ai funerali di McCain il gesto che ha mandato in estasi gli USA : Le torture in Vietnam, la politica e la rottura con Trump. America in lutto Usa, Bush e Obama al funerale di McCaine, Trump gioca a golf Alle esequie di McCain erano presenti gli ultimi tre ...

USA - JOHN MCCAIN È MORTO DI CANCRO/ Ultime notizie - rivale-amico di Obama e la politica ‘differente’ da Trump : JOHN MCCAIN è MORTO di CANCRO, addio al senatore Usa: Ultime notizie, il cordoglio di Trump e Obama. Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:03:00 GMT)

USA - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

USA - John McCain interrompe cura contro il cancro / Ultime notizie - l'ultimo schiaffo a Trump sull'Obama Care : Usa, John McCain interrompe le cure contro il cancro: il senatore Repubblicano affetto da una forma aggressiva di tumore al cervello. La figlia, "lui non si arrenderà".(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:22:00 GMT)

Trump spazza via Obama : USA a carbone : Ritorno all'era del carbone. È stata una delle promesse di Donald Trump e il presidente statunitense vorrebbe che diventi presto legge: più carbone, meno rinnovabili, meno costi per le aziende, più inquinamento. Entro la fine dell'anno l'Affordable Clean Energy di Trump dovrebbe prendere il posto del Clean Power Plan, varato da Barack Obama nel 2015. Un provvedimento che consentirà ai vari Stati americani indipendenza ...

