Usa | Obama in campo per le elezioni Ultime notizie Andate a votare | democrazia in

George W. Bush e Michelle Obama - ai funerali di McCain il gesto che ha mandato in estasi gli Usa : Le torture in Vietnam, la politica e la rottura con Trump. America in lutto Usa, Bush e Obama al funerale di McCain e, Trump gioca a golf Alle esequie di McCain erano presenti gli ultimi tre ...

Usa - Bush e Obama al funerale di McCaine - Trump gioca a golf : 'Il presidente Bush ed io siamo tra i pochi fortunati che sono stati impegnati in una competizione con John ai più alti livelli della politica. Ci ha reso presidenti migliori, così come ha reso ...

Usa - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

Trump spazza via Obama : Usa a carbone : Ritorno all'era del carbone . È stata una delle promesse di Donald Trump e il presidente statunitense vorrebbe che diventi presto legge: più carbone , meno rinnovabili, meno costi per le aziende, più inquinamento. Entro la fine dell'anno l'Affordable Clean Energy di Trump dovrebbe prendere il posto del Clean Power Plan, varato da Barack Obama nel 2015. Un provvedimento che consentirà ai vari Stati americani indipendenza ...

Usa : Trump cancella Obama su emissioni centrali carbone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scoperta spia russa all'ambasciata Usa a Mosca : aveva accesso alle agende di Obama e Clinton : Insomma uno smacco, l'ennesimo per un'agenzia federale che negli ultimi anni è già assurta agli onori della cronaca per una serie di debacle che portarono proprio il presidente Obama a cambiarne i ...

Usa : schiaffo a Obama - Trump allenta vincoli emissioni auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Obama torna in politica Usa : lista di endorsement per elezioni : New York, 1 ago., askanews, - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato nell'arena politica, pubblicando su Twitter una prima lista di candidati democratici che sosterrà alle prossime elezioni di metà mandato, in programma a novembre. 'Oggi sono orgoglioso di dare il mio appoggio a ...