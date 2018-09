Us Open | Nadal | ritirarsi peggio di un ko

Us Open 2018 : infortunio Nadal - le condizioni del tennista spagnolo : Rafa Nadal esce malconcio dalla tanto attesa semifinale con Del Potro. Il campione spagnolo è stato costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set col punteggio di 7-6 6-2. Troppo forte il dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro per poter continuare la partita. I primi turni degli US Open avevano già mandato qualche segnale a Nadal ma ieri continuare era praticamente impossibile. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ...

US Open - Djokovic in finale con Del Potro : “tutti volevano le sfide con Federer e Nadal? Ecco cosa dico” : US Open, Novak Djokovic pronto a dare battaglia nella finale di Flushing Meadows contro l’argentino Del Potro “Tutti aspettavano le sfide con Federer e Nadal? Beh, capisco che Roger e Rafa siano i favoriti quando si parla di Slam, però non dimentichiamoci che Del Potro ha vinto qui nel 2009 e poi è stato costretto a un lungo stop per via degli infortuni ai polsi, ma noi sapevamo che come valore è sempre stato un top 5. E ora ...

US Open 2018 : le dichiarazioni dei protagonisti dopo le semifinali. Nadal : “Odio ritirarmi - ma non potevo restare in campo” : Nottata italiana dedicata alle semifinali maschili per quanto riguarda gli US Open 2018 di tennis. Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si sono assicurati l’accesso all’atto conclusivo, battendo rispettivamente Rafael Nadal e Kei Nishikori. Andiamo a rivivere gli incontri con le parole dei protagonisti in campo sul cemento americano. Rafael Nadal: “Ho provato a lottare finché potevo. Potete immaginare che è stato molto ...

US Open 2018 : Del Potro e Djokovic - una finale inedita tra il ritiro di Nadal e l’inferiorità di Nishikori : Gli US Open 2018 hanno la loro finale maschile: Juan Martin Del Potro contro Novak Djokovic. L’argentino e il serbo hanno entrambi messo in mostra tutte le loro qualità nell’arco delle due semifinali che li hanno visti impegnati, sebbene con conclusioni differenti. Non è possibile parlare della prima semifinale senza citare l’uscita di scena prima del tempo di Rafael Nadal. Va detto che, in ogni caso, anche prima che lo ...

Coppa Davis – Noah teme Nadal - ma per la Francia ci sono ‘buone notizie’ : Rafa in dubbio dopo il ritiro agli US Open : Nadal è il pericolo numero 1 nella sfida contro la Spagna per la Francia di Yannick Noah: lo spagnolo è però in forte dubbio dopo il ritiro agli US Open dopo il successo nell’edizione 2017 di Coppa Davis, Yannick Noah è pronto a guidare la Francia verso la finale anche nell’edizione 2018. L’ostacolo però è dei più complicati, la Spagna di Rafa Nadal. Noah teme proprio il maiorchino, avversario in grado di poter cambiare ...

VIDEO Nadal-Del Potro - highlights semifinale US Open 2018 : infortunio per lo spagnolo - si ritira sotto di 2 set : L’impresa di Juan Martin Del Potro, che torna in finale agli US Open al termine di un torneo giocato davvero magistralmente. La resa di Rafael Nadal, che sotto due set a zero è costretto ad arrendersi per i problemi fisici (in particolare al ginocchio). Andiamo a rivivere la prima semifinale degli US Open 2018 al maschile con gli highlights del match (clicca qui per la cronaca dell’incontro). VIDEO highlights US Open ...

