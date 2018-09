Us Open | Nadal si ritira Del Potro in finale con Djokovic

US Open - Djokovic in finale con Del Potro : “tutti volevano le sfide con Federer e Nadal? Ecco cosa dico” : US Open, Novak Djokovic pronto a dare battaglia nella finale di Flushing Meadows contro l’argentino Del Potro “Tutti aspettavano le sfide con Federer e Nadal? Beh, capisco che Roger e Rafa siano i favoriti quando si parla di Slam, però non dimentichiamoci che Del Potro ha vinto qui nel 2009 e poi è stato costretto a un lungo stop per via degli infortuni ai polsi, ma noi sapevamo che come valore è sempre stato un top 5. E ora ...

US Open 2018 : Del Potro e Djokovic - una finale inedita tra il ritiro di Nadal e l’inferiorità di Nishikori : Gli US Open 2018 hanno la loro finale maschile: Juan Martin Del Potro contro Novak Djokovic. L’argentino e il serbo hanno entrambi messo in mostra tutte le loro qualità nell’arco delle due semifinali che li hanno visti impegnati, sebbene con conclusioni differenti. Non è possibile parlare della prima semifinale senza citare l’uscita di scena prima del tempo di Rafael Nadal. Va detto che, in ogni caso, anche prima che lo ...

Coppa Davis – Noah teme Nadal - ma per la Francia ci sono ‘buone notizie’ : Rafa in dubbio dopo il ritiro agli US Open : Nadal è il pericolo numero 1 nella sfida contro la Spagna per la Francia di Yannick Noah: lo spagnolo è però in forte dubbio dopo il ritiro agli US Open dopo il successo nell’edizione 2017 di Coppa Davis, Yannick Noah è pronto a guidare la Francia verso la finale anche nell’edizione 2018. L’ostacolo però è dei più complicati, la Spagna di Rafa Nadal. Noah teme proprio il maiorchino, avversario in grado di poter cambiare ...

US Open 2018 : Juan Martin Del Potro è il primo finalista. Nadal si ritira sotto di due set : Uno dei match più attesi di questi US Open 2018 dura solamente poco più di due ore. Nella prima semifinale maschile Juan Martin Del Potro sfrutta il ritiro di Rafael Nadal e si qualifica per la finale dello Slam americano. L’argentino era comunque avanti due set a zero (7-6 6-2) prima che lo spagnolo alzasse bandiera bianca per i soliti problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo ha pagato sicuramente le oltre quindici ore in campo fino ...

