Us Open | Nadal forfait | del Potro finale

US Open 2018 : Juan Martin Del Potro è il primo finalista. Nadal si ritira sotto di due set : Uno dei match più attesi di questi US Open 2018 dura solamente poco più di due ore. Nella prima semifinale maschile Juan Martin Del Potro sfrutta il ritiro di Rafael Nadal e si qualifica per la finale dello Slam americano. L’argentino era comunque avanti due set a zero (7-6 6-2) prima che lo spagnolo alzasse bandiera bianca per i soliti problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo ha pagato sicuramente le oltre quindici ore in campo fino ...

US Open – Nadal costretto al ritiro - infortunio al ginocchio per Rafa : Del Potro vola in finale dopo 2 set : Rafa Nadal costretto al ritiro a causa di un problema al ginocchio: il maiorchino abdica dopo il secondo set, Del Potro in finale degli US Open Rafa Nadal stringe la mano al direttore di gara, parla con il suo avversario e sul suo volto c’è l’espressione di chi sa di non poter andare oltre. Un infortunio al ginocchio ha costretto il numero 1 al mondo a doversi ritirare dalla semifinale degli US Open 2018. Nadal, campione in ...

US Open - semifinali : Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori - notte bollente : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' l'ora delle semifinali agli US Open. Due sfide che, nonostante l'assenza di Roger Federer, riescono a scaldare Flushing Meadows cpon due incroci meravigliosi ...

Us Open 2018/ Diretta Nishikori Djokovic - Nadal Del Potro streaming video e tv - orario (tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nishikori Djokovic e Nadal Del Potro sono le due semifinali maschili nel torneo dello Slam che si gioca a New York (venerdì 7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores maschili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

US Open – Nadal si interroga sul ritiro : “addio molto personale - non dipenderà da Federer o Djokovic ma da…” : Rafa Nadal parla del suo possibile ritiro: una decisione che il maiorchino vuole prendere personalmente e che non verrà inlfuenzata dalla carriera dei suoi rivali Federer e Djokovic Mentre l’attenzione, in termini di ‘ritiro’, è tutta concentrata su Roger Federer, dopo il ko a sorpresa negli ottavi degli US Open contro Millman, c’è un Rafa Nadal, semifinalista, che si interroga sullo stesso argomento. Se il campione ...

US Open - finale Nadal-Djokovic già scritta? Pensarlo sarebbe un grave errore… : US Open, la finale Nadal contro Djokovic è ancora ben lontana dalla realizzazione: ci sono due ossi duri da superare US Open giunti alle semifinali, al termine (quasi) di un torneo davvero molto dispendioso per tutti i tennisti. Il grande caldo ha condizionato le gare di queste due settimane ed in questo rush finale bisognerà fare i conti anche con la stanchezza accumulata. Come detto, ci attendono due semifinali molto interessanti, anche ...