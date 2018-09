Us Open | Nadal costretto al ritiro | in finale con Djokovic va Del Potro

Tennis - Us Open : Nadal si ritira - finale Del Potro-Djokovic : Nadal e Federer, sempre loro, si sarebbero contesi tutto il Tennis del mondo, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open: tutto nelle loro mani, comprese le prime due posizioni al mondo, in ...

US Open – Nadal rabbioso dopo l’infortunio : bottiglietta scagliata sul ginocchio dolorante! [VIDEO] : Rafa Nadal costretto a ritirarsi dagli US Open a causa di un infortunio al ginocchio destro: il campione spagnolo furioso durante un break, scaglia una bottiglietta contro il proprio ginocchio dolorante Tragedia, sportivamente parlando, quella che si è consumata nella notte italiana sul campo centrale degli US Open. Rafa Nadal è stato costretto a ritirarsi dallo Slam americano, ad un passo dalla semifinale, a causa di un infortunio al ...

Us Open - Nadal sull'infortunio al ginocchio : 'Preferisco perdere che ritirarmi - ma non ero in grado di continuare' : Ci risiamo. Il rapporto conflittuale tra Rafael Nadal e il suo ginocchio destro si arricchisce di un nuovo capitolo. Un infortunio che ha costretto il numero uno del mondo al ritiro nel corso della semifinale degli Us Open, quando era sotto di due set contro Juan Martin Del Potro. Il maiorchino ha provato a lottare da far suo, ma dopo aver perso il primo parziale ...

Us Open : Nadal - ritirarsi peggio di un ko : "Ho continuato - racconta lo spagnolo, numero 1 del mondo - poi, però, la 'puntura' si è trasformata in tormento e a un certo punto ho dovuto prendere una decisione. ritirarsi è peggio che perdere, ...

US Open – La carezza di Toni Nadal a Thiem : “sarò contento quando vincerà il suo primo Slam - vi spiego perchè” : Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, ha speso delle splendide parole per Dominic Thiem: lo spagnolo spera in una prossima vittoria Slam del giovane tennista La battaglia, durata 5 set, fra Rafa Nadal e Dominic Thiem nei quarti di finale degli US Open è stata una delle sfide più belle dell’intero torneo. Alla fine, l’ha spuntata, come spesso accade, Rafa Nadal, ma Thiem è uscito fra gli applausi e con l’onore delle ...

Us Open : Nadal - ritirarsi peggio di un ko : "Ho continuato - racconta lo spagnolo, numero 1 del mondo - poi, però, la 'puntura' si è trasformata in tormento e a un certo punto ho dovuto prendere una decisione. ritirarsi è peggio che perdere, ...

Us Open 2018 : infortunio Nadal - le condizioni del tennista spagnolo : Rafa Nadal esce malconcio dalla tanto attesa semifinale con Del Potro. Il campione spagnolo è stato costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set col punteggio di 7-6 6-2. Troppo forte il dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro per poter continuare la partita. I primi turni degli US Open avevano già mandato qualche segnale a Nadal ma ieri continuare era praticamente impossibile. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ...

Us Open - Nadal si ritira. Del Potro in finale con Djokovic : NEW YORK, Stati Uniti, - Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si contenderanno il titolo degli Us Open , quarta e ultima prova stagionale dello Slam . L'argentino, numero 3 del mondo e del seeding, ...

US Open - Djokovic in finale con Del Potro : “tutti volevano le sfide con Federer e Nadal? Ecco cosa dico” : US Open, Novak Djokovic pronto a dare battaglia nella finale di Flushing Meadows contro l’argentino Del Potro “Tutti aspettavano le sfide con Federer e Nadal? Beh, capisco che Roger e Rafa siano i favoriti quando si parla di Slam, però non dimentichiamoci che Del Potro ha vinto qui nel 2009 e poi è stato costretto a un lungo stop per via degli infortuni ai polsi, ma noi sapevamo che come valore è sempre stato un top 5. E ora ...

US Open 2018 : le dichiarazioni dei protagonisti dopo le semifinali. Nadal : “Odio ritirarmi - ma non potevo restare in campo” : Nottata italiana dedicata alle semifinali maschili per quanto riguarda gli US Open 2018 di tennis. Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si sono assicurati l’accesso all’atto conclusivo, battendo rispettivamente Rafael Nadal e Kei Nishikori. Andiamo a rivivere gli incontri con le parole dei protagonisti in campo sul cemento americano. Rafael Nadal: “Ho provato a lottare finché potevo. Potete immaginare che è stato molto ...

US Open 2018 : Del Potro e Djokovic - una finale inedita tra il ritiro di Nadal e l’inferiorità di Nishikori : Gli US Open 2018 hanno la loro finale maschile: Juan Martin Del Potro contro Novak Djokovic. L’argentino e il serbo hanno entrambi messo in mostra tutte le loro qualità nell’arco delle due semifinali che li hanno visti impegnati, sebbene con conclusioni differenti. Non è possibile parlare della prima semifinale senza citare l’uscita di scena prima del tempo di Rafael Nadal. Va detto che, in ogni caso, anche prima che lo ...

Coppa Davis – Noah teme Nadal - ma per la Francia ci sono ‘buone notizie’ : Rafa in dubbio dopo il ritiro agli US Open : Nadal è il pericolo numero 1 nella sfida contro la Spagna per la Francia di Yannick Noah: lo spagnolo è però in forte dubbio dopo il ritiro agli US Open dopo il successo nell’edizione 2017 di Coppa Davis, Yannick Noah è pronto a guidare la Francia verso la finale anche nell’edizione 2018. L’ostacolo però è dei più complicati, la Spagna di Rafa Nadal. Noah teme proprio il maiorchino, avversario in grado di poter cambiare ...

Nadal si ritira - la finale degli Us Open è Djokovic-Del Potro : Anche i campioni devono arrendersi: ieri è capitato a Rafa Nadal, il numero uno del mondo e il campione uscente degli Us Open, che dopo due set della prima semifinale contro Juan Martin Del Potro, 7-6 ...

VIDEO Nadal-Del Potro - highlights semifinale US Open 2018 : infortunio per lo spagnolo - si ritira sotto di 2 set : L’impresa di Juan Martin Del Potro, che torna in finale agli US Open al termine di un torneo giocato davvero magistralmente. La resa di Rafael Nadal, che sotto due set a zero è costretto ad arrendersi per i problemi fisici (in particolare al ginocchio). Andiamo a rivivere la prima semifinale degli US Open 2018 al maschile con gli highlights del match (clicca qui per la cronaca dell’incontro). VIDEO highlights US Open ...