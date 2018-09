US Open – Lo stupore di John Isner | “non avevo mai visto Roger Federer sudare!”

sportfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Temperature alle stelle e grande caldo agli US, commentando l’afa dello Slam americano, si stupisce di vedere sudare anche! Il grande caldo che ha caratterizzato l’edizione 2018 degli USha colpito anche i migliori.ad esempio, dopo il clamoroso ko contro Millman, ha spiegato di avere avuto problemi a respirare a causa delle alte temperature., idolo del pubblico americano, ha espresso la sua opinione al riguardo, ironizzando sul fatto che in carriera non avesse maisudarepenso che sia un evento normale. Fa molto caldo qui, e penso che il clima sia amplificato sul campo centrale, a prescindere dall’umidità che si registra in città. Abbiamosia i giocatori che le giocatrici sudare tantissimo nel corso del torneo. Non è tanto il caldo, perché l’ombra arriva sul campo ed è ...