US Open – La carezza di Toni Nadal a Thiem | “sarò contento quando vincerà il suo primo

sportfair

: Stupenda, meravigliosa, amatissima Stella ?? Ogni giorno meriti una carezza ???? @russellthevoice Ecco un brano per t… - SimonettaRiccix : Stupenda, meravigliosa, amatissima Stella ?? Ogni giorno meriti una carezza ???? @russellthevoice Ecco un brano per t… -

(Di sabato 8 settembre 2018), zio ed ex allenatore di Rafa, ha speso delle splendide parole per Dominic: lo spagnolo spera in una prossima vittoria Slam del giovane tennista La battaglia, durata 5 set, fra Rafae Dominicnei quarti di finale degli USè stata una delle sfide più belle dell’intero torneo. Alla fine, l’ha spuntata, come spesso accade, Rafa, maè uscito fra gli applausi e con l’onore delle armi. Intervistato da El Pais,, zio di Rafa, ha speso delle belle parole per il tennista austriaco svelando un curioso aneddoto: “subito dopo la partita tra Dominic e Rafael, verso le 8 di mattina, ho ricevuto un messaggio da Karin, la madre di. È stata la prima a scrivermi. In più di un’occasione, è stato mio nipote che ha perso match in bilico e so quanto sia difficile superare le sensazioni amare visto che le immagini della ...