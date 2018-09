US Open – Djokovic piega in 3 set Nishikori | Nole affronterà Del Potro in finale

US Open 2018 : Nadal si ritira - la finale sarà Djokovic-Del Potro : ... suo primo e unico Major conquistato: sull'Arthur Ashe Stadium ha avuto via libera per il ritiro di Rafa Nadal , numero uno del mondo e campione in carica , aveva vinto anche nel 2010 e 2013, , ...

US Open 2018 : Novak Djokovic regola in tre set Kei Nishikori e raggiunge Del Potro in finale! : Sarà il serbo Novak Djokovic a sfidare l’argentino Juan Martin del Potro nell’atto finale degli US Open di tennis: il giocatore europeo infatti supera in semifinale il nipponico Kei Nishikori per tre set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e 22 minuti di gioco. Nel primo set il game decisivo è il secondo, quando Nishikori serve ma si ritrova sotto 0-40. Il giapponese riesce a portare la contesa ai vantaggi ma al quinto ...

Del Potro-Djokovic - Finale US Open 2018 : data - programma - orario e tv : Siamo così giunti all’ultimo atto del quarto Slam stagionale: la Finale del torneo di singolare maschile degli US Open di tennis metterà di fronte l’argentino Juan Martin Del Potro ed il serbo Novak Djokovic. Il primo ha approfittato del ritiro in semiFinale dell’iberico Rafael Nadal quando però il sudamericano era già avanti di due set, mentre il secondo ha spazzato via il nipponico Kei Nishikori battendolo in tre set. La ...

US Open - semifinali : Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori - notte bollente : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' l'ora delle semifinali agli US Open. Due sfide che, nonostante l'assenza di Roger Federer, riescono a scaldare Flushing Meadows cpon due incroci meravigliosi ...

US Open – Nishikori non parte sconfitto : “ho già battuto Djokovic nel 2014 - questo mi aiuterà” : Kei Nishikori pronto ad affrontare Novak Djokovic nella semifinale degli US Open: 4 anni dopo l’ultimo successo, il giapponese non parte sconfitto Kei Nishikori è la vera sorpresa maschile degli US Open 2018. Il tennista giapponese ha eliminato Marin Cilic nei quarti di finale, garantendosi la sfida della semifinale contro Novak Djokovic. Il bilancio non è favorevole al tennista nipponico che ha raccolto 2 vittorie e 16 sconfitte. ...

Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nishikori Djokovic e Nadal Del Potro sono le due semifinali maschili nel torneo dello Slam che si gioca a New York (venerdì 7 settembre)

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores maschili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

Nishikori-Djokovic - Semifinale US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà quella tra il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic la seconda delle semifinali maschili in programma agli US Open di tennis: il match infatti andrà in scena domani, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 23.30 italiane, e sarà preceduto dall’altra Semifinale tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro. La partita sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. Di ...

US Open – Nadal si interroga sul ritiro : “addio molto personale - non dipenderà da Federer o Djokovic ma da…” : Rafa Nadal parla del suo possibile ritiro: una decisione che il maiorchino vuole prendere personalmente e che non verrà inlfuenzata dalla carriera dei suoi rivali Federer e Djokovic Mentre l’attenzione, in termini di ‘ritiro’, è tutta concentrata su Roger Federer, dopo il ko a sorpresa negli ottavi degli US Open contro Millman, c’è un Rafa Nadal, semifinalista, che si interroga sullo stesso argomento. Se il campione ...

US Open - finale Nadal-Djokovic già scritta? Pensarlo sarebbe un grave errore… : US Open, la finale Nadal contro Djokovic è ancora ben lontana dalla realizzazione: ci sono due ossi duri da superare US Open giunti alle semifinali, al termine (quasi) di un torneo davvero molto dispendioso per tutti i tennisti. Il grande caldo ha condizionato le gare di queste due settimane ed in questo rush finale bisognerà fare i conti anche con la stanchezza accumulata. Come detto, ci attendono due semifinali molto interessanti, anche ...

Tennis - Us Open Djokovic 'vendica' Federer. Nishikori-Osaka - record giapponese : NEW YORK - Novak Djokovic e Kei Nishikori completano il quadro delle semifinali degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam, in dirittura d'arrivo a New York. Nella notte italiana, dopo ...

US Open - Djokovic contro Nishikori in semifinale : Sempre venerdì nella semifinale della parte alta si affronteranno il numero uno del mondo Rafa Nadal e l'argentino Juan Martin Del Potro, testa di serie numero tre. Nel torneo femminile la passata ...

Us Open - Djokovic e Nishikori in semifinale : John Millman ritorna nei ranghi dopo l'impresa contro Federer e cede in tre set a Novak Djokovic, Marin Cilic si conferma perdente di lusso e consegna un quarto di finale che sembrava suo a Kei ...

US Open – Djokovic senza filtri : “dopo il Roland Garros 2016 avevo perso me stesso. Vi spiego cosa ho provato” : Novak Djokovic sembra tornato sui suoi standard abituali, ma non dimenticata il brutto periodo vissuto a cavallo degli ultimi due anni Dopo aver vinto Wimbledon, Novak Djokovic è stato capace di raggiungere in scioltezza la semifinale degli US Open che lo vedrà opposto a Nishikori. Il tennista serbo sembra essere tornato sui suoi livelli abituali, ma non dimentica il brutto momento passato dal Roland Garros 2016 all’infortunio di ...