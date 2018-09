Us Open | Djokovic-Del Potro è la finale

Us Open - Djokovic-Del Potro la finale di questo 2018 : Djokovoc-Del Potro sarà la finale degli US Open 2018. finale inaspettata in quanto tutti si attendevano uno ‘scontro’ tra il serbo e Rafa Nadal. Il campione spagnolo è stato, però. costretto al ritiro e dopo i primi due set, in cui era sotto 7-6 6-2, ha abbandonato la contesa. Il tendine rotuleo del ginocchio destro ha giocato un brutto scherzo a Rafa Nadal e i fastidi dei primi turni si sono ieri rivelati fatali. Anche la maratona ...

US Open 2018 : Del Potro e Djokovic - una finale inedita tra il ritiro di Nadal e l’inferiorità di Nishikori : Gli US Open 2018 hanno la loro finale maschile: Juan Martin Del Potro contro Novak Djokovic. L’argentino e il serbo hanno entrambi messo in mostra tutte le loro qualità nell’arco delle due semifinali che li hanno visti impegnati, sebbene con conclusioni differenti. Non è possibile parlare della prima semifinale senza citare l’uscita di scena prima del tempo di Rafael Nadal. Va detto che, in ogni caso, anche prima che lo ...

Tennis - Us Open : Djokovic batte Nishikori - è in finale contro Del Potro : andata a finire come nelle ultime 13 volte: Novak Djokovic ha battuto Kei Nishikori. Stavolta il giapponese ha caricato a salve la sua racchetta e ha issato bandiera bianca senza mai creare davvero ...

VIDEO Djokovic-Nishikori - highlights semifinale US Open 2018 : il serbo si sbarazza del giapponese in 3 set : Un vero e proprio dominio. Novak Djokovic sembra essere tornato quello dei bei tempi e va a caccia di un clamoroso bis in un’estate che potrebbe rivelarsi perfetta per il serbo: dopo il trionfo a Wimbledon è in finale anche agli US Open. Battuto in tre semplici set il giapponese Kei Nishikori: nipponico mai in partita contro il gioco davvero troppo solido dell’ex numero 1 al mondo. Andiamo a rivivere l’incontro con gli ...

Nadal si ritira - la finale degli Us Open è Djokovic-Del Potro : Anche i campioni devono arrendersi: ieri è capitato a Rafa Nadal, il numero uno del mondo e il campione uscente degli Us Open, che dopo due set della prima semifinale contro Juan Martin Del Potro, 7-6 ...

US Open 2018 : Nadal si ritira - la finale sarà Djokovic-Del Potro : ... suo primo e unico Major conquistato: sull'Arthur Ashe Stadium ha avuto via libera per il ritiro di Rafa Nadal , numero uno del mondo e campione in carica , aveva vinto anche nel 2010 e 2013, , ...

US Open – Djokovic piega in 3 set Nishikori : Nole affronterà Del Potro in finale : Novak Djokovic supera in 3 set Kei Nishikori e vendica la sconfitta delle semifinali 2014: Nole affronterà Del Potro in finale Dopo 2 ore e 22 minuti di gioco, Novak Djokovic stacca il pass per la finale US Open 2018. Il tennista serbo doma Kei Nishikori senza troppi problemi, imponendosi in 3 set con il punteggio di 3-6 / 4-6 / 2-6. Djokovic ha dunque vendicato la sconfitta nella semifinale US Open 2014, l’ultima vittoria negli scontri ...

US Open 2018 : Novak Djokovic regola in tre set Kei Nishikori e raggiunge Del Potro in finale! : Sarà il serbo Novak Djokovic a sfidare l’argentino Juan Martin del Potro nell’atto finale degli US Open di tennis: il giocatore europeo infatti supera in semifinale il nipponico Kei Nishikori per tre set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e 22 minuti di gioco. Nel primo set il game decisivo è il secondo, quando Nishikori serve ma si ritrova sotto 0-40. Il giapponese riesce a portare la contesa ai vantaggi ma al quinto ...

Del Potro-Djokovic - Finale US Open 2018 : data - programma - orario e tv : Siamo così giunti all’ultimo atto del quarto Slam stagionale: la Finale del torneo di singolare maschile degli US Open di tennis metterà di fronte l’argentino Juan Martin Del Potro ed il serbo Novak Djokovic. Il primo ha approfittato del ritiro in semiFinale dell’iberico Rafael Nadal quando però il sudamericano era già avanti di due set, mentre il secondo ha spazzato via il nipponico Kei Nishikori battendolo in tre set. La ...

US Open - semifinali : Nadal-Del Potro e Djokovic-Nishikori - notte bollente : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' l'ora delle semifinali agli US Open. Due sfide che, nonostante l'assenza di Roger Federer, riescono a scaldare Flushing Meadows cpon due incroci meravigliosi ...

US Open – Nishikori non parte sconfitto : “ho già battuto Djokovic nel 2014 - questo mi aiuterà” : Kei Nishikori pronto ad affrontare Novak Djokovic nella semifinale degli US Open: 4 anni dopo l’ultimo successo, il giapponese non parte sconfitto Kei Nishikori è la vera sorpresa maschile degli US Open 2018. Il tennista giapponese ha eliminato Marin Cilic nei quarti di finale, garantendosi la sfida della semifinale contro Novak Djokovic. Il bilancio non è favorevole al tennista nipponico che ha raccolto 2 vittorie e 16 sconfitte. ...

Us Open 2018/ Diretta Nishikori Djokovic - Nadal Del Potro streaming video e tv - orario (tennis - semifinali) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: Nishikori Djokovic e Nadal Del Potro sono le due semifinali maschili nel torneo dello Slam che si gioca a New York (venerdì 7 settembre)(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:00:00 GMT)

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores maschili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

Nishikori-Djokovic - Semifinale US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà quella tra il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic la seconda delle semifinali maschili in programma agli US Open di tennis: il match infatti andrà in scena domani, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 23.30 italiane, e sarà preceduto dall’altra Semifinale tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro. La partita sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. Di ...