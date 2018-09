US Open 2018 | Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby

DIRETTA / Us Open 2018 S. Williams Osaka (0-0) streaming video e tv : la finale comincia! (tennis) : Us Open 2018, DIRETTA S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

US Open 2018 : nel doppio misto al match tie break trionfo per Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray : Una finale thrilling con più ribaltamenti di fronte, ma alla fine il torneo di doppio misto degli US Open di tennis va alla statunitense Bethanie Mattek-Sands ed allo scozzese Jamie Murray, che in finale rimontano e battono al match tie break la polacca Alicja Rosolska ed il croato Nikola Mektic con il punteggio di 2-6 6-3 [11-9] in ottanta minuti di gioco. Nel primo set la coppia tutta europea allunga già nel terzo gioco, trovando lo strappo al ...

LIVE Brooksby-Musetti 3-6 - diretta e risultato tempo reale semifinale Us Open Junior 2018 : fine set : Lorenzo Musetti foto Carini LIVE Brooksby-Musetti 3-6 0-0* semifinale Us Open Junior 2018, Louis Armstrong Stadium 18.54 Comincia il secondo set con Lorenzo Musetti al servizio. 18.52 PRIMO SET ...

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Osaka streaming video e tv : la giapponese per la storia (tennis - finale) : Us Open 2018, Diretta S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:42:00 GMT)

US Open 2018 - Lorenzo Musetti scalda l’Italia : semifinale nel tabellone juniores : Lorenzo Musetti sta facendo sognare l’Italia agli US Open 2018. Il 16enne di Carrara ha infatti raggiunto la semifinale del torneo giovanile dominando il match contro il polacco Daniel Michalski dopo aver sofferto nel turno precedente. Il toscano è stato semplicemente superlativo contro il rivale, recuperando un break nel primo set e infilando una striscia vincente di addirittura 10 game a zero per entrare tra i migliori quattro giocatori ...

US Open 2018 - Finale Del Potro-Djokovic : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Ultimo alto del quarto Slam stagionale: la Finale degli US Open 2018 vedrà in campo domani a Flushing Medows Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che si sono sbarazzati in semiFinale agevolmente rispettivamente di Rafael Nadal e Kei Nishikori. 14-4 i precedenti tra i due, ovviamente in favore del serbo, ex numero uno al mondo che sembra aver ritrovato il gioco dei giorni migliori e partirà nettamente favorito. La finalissima è in programma ...

Us Open 2018 : infortunio Nadal - le condizioni del tennista spagnolo : Rafa Nadal esce malconcio dalla tanto attesa semifinale con Del Potro. Il campione spagnolo è stato costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set col punteggio di 7-6 6-2. Troppo forte il dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro per poter continuare la partita. I primi turni degli US Open avevano già mandato qualche segnale a Nadal ma ieri continuare era praticamente impossibile. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ...

Us Open - Djokovic-Del Potro la finale di questo 2018 : Djokovoc-Del Potro sarà la finale degli US Open 2018. finale inaspettata in quanto tutti si attendevano uno ‘scontro’ tra il serbo e Rafa Nadal. Il campione spagnolo è stato, però. costretto al ritiro e dopo i primi due set, in cui era sotto 7-6 6-2, ha abbandonato la contesa. Il tendine rotuleo del ginocchio destro ha giocato un brutto scherzo a Rafa Nadal e i fastidi dei primi turni si sono ieri rivelati fatali. Anche la maratona ...

US Open 2018 : le dichiarazioni dei protagonisti dopo le semifinali. Nadal : “Odio ritirarmi - ma non potevo restare in campo” : Nottata italiana dedicata alle semifinali maschili per quanto riguarda gli US Open 2018 di tennis. Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si sono assicurati l’accesso all’atto conclusivo, battendo rispettivamente Rafael Nadal e Kei Nishikori. Andiamo a rivivere gli incontri con le parole dei protagonisti in campo sul cemento americano. Rafael Nadal: “Ho provato a lottare finché potevo. Potete immaginare che è stato molto ...

US Open 2018 : Del Potro e Djokovic - una finale inedita tra il ritiro di Nadal e l’inferiorità di Nishikori : Gli US Open 2018 hanno la loro finale maschile: Juan Martin Del Potro contro Novak Djokovic. L’argentino e il serbo hanno entrambi messo in mostra tutte le loro qualità nell’arco delle due semifinali che li hanno visti impegnati, sebbene con conclusioni differenti. Non è possibile parlare della prima semifinale senza citare l’uscita di scena prima del tempo di Rafael Nadal. Va detto che, in ogni caso, anche prima che lo ...

US Open 2018 : Serena Williams contro Naomi Osaka. New York elegge la sua regina : Questa sera si terrà la finale femminile degli US Open 2018. A contendersi il titolo a Flushing Meadows saranno Serena Williams e Naomi Osaka. Da una parte la conferma dell’americana che per la 30esima volta arriva ad un ultimo atto di uno Slam, mentre dall’altra c’è la sorpresa della giapponese, alla sua prima finale Slam della carriera. Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo ...

VIDEO Djokovic-Nishikori - highlights semifinale US Open 2018 : il serbo si sbarazza del giapponese in 3 set : Un vero e proprio dominio. Novak Djokovic sembra essere tornato quello dei bei tempi e va a caccia di un clamoroso bis in un’estate che potrebbe rivelarsi perfetta per il serbo: dopo il trionfo a Wimbledon è in finale anche agli US Open. Battuto in tre semplici set il giapponese Kei Nishikori: nipponico mai in partita contro il gioco davvero troppo solido dell’ex numero 1 al mondo. Andiamo a rivivere l’incontro con gli ...

VIDEO Nadal-Del Potro - highlights semifinale US Open 2018 : infortunio per lo spagnolo - si ritira sotto di 2 set : L’impresa di Juan Martin Del Potro, che torna in finale agli US Open al termine di un torneo giocato davvero magistralmente. La resa di Rafael Nadal, che sotto due set a zero è costretto ad arrendersi per i problemi fisici (in particolare al ginocchio). Andiamo a rivivere la prima semifinale degli US Open 2018 al maschile con gli highlights del match (clicca qui per la cronaca dell’incontro). VIDEO highlights US Open ...

US Open 2018 : Nadal si ritira - la finale sarà Djokovic-Del Potro : sull'Arthur Ashe Stadium ha avuto via libera per il ritiro di Rafa Nadal, numero uno del mondo e campione in carica (aveva vinto anche nel 2010 e 2013).