Uomini e Donne Anticipazioni | Nino Castanotto è tornato in studio | la reazione di Anna

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : duro confronto tra Riccardo e Ida - lei esce dallo studio : Ieri pomeriggio è stata registrata la seconda puntata del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre, ma ancora non sappiamo se andrà in onda la puntata del trono classico o del trono over. Nella registrazione di ieri pomeriggio, ci sono stati due grossi ritorni per i senior: nello studio, infatti, figuravano Barbara De Santi e Nino Castanotto, ex volti noti del trono over di Uomini e ...

Uomini e Donne Over - Gemma Galgani furiosa : Rocco non l’ha baciata! : Succulente sono le anticipazioni Uomini e Donne pervenute dalle registrazioni del trono Over. La protagonista della storia è Gemma Galgani la quale sta frequentando un nuovo cavaliere, Rocco. Sentite che cosa è accaduto in studio! Le seconde registrazioni Uomini e Donne Over sono intrise di colpi di scena, ritorni e gelosie. La prima a sedere al centro studio è Gemma Galgani. La conduttrice, manda in onda un filmato riepilogativo riguardante la ...

Luigi Mastroianni ‘pazzo’ per Mara : lascia il trono di Uomini e Donne? : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? Sabato 8 settembre è stata registrata la seconda puntata del trono Classico di Uomini e Donne. Ad affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti nella nuova stagione 2018/2019 è tornato Mario Serpa. La puntata è stata caratterizzata da un clamoroso colpo di scena. Luigi Mastroianni ha messo in discussione il suo ruolo da tronista, probabilmente perchè non è rimasto colpito da ...

Uomini e Donne oggi - Teresa rivede Raffaela e Andrea : ecco cosa è successo : Uomini e Donne oggi: Raffaela e Andrea di Temptation Island ospiti della seconda registrazione del Trono Classico Raffaela Giudice e Andrea Celentano di Temptation Island sono stati gli ospiti della seconda registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. oggi, sabato 8 settembre, la coppia campana si è trovata faccia a faccia con Teresa Langella, […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Teresa rivede Raffaela e Andrea: ecco cosa è successo ...

Uomini e Donne anticipazioni : Luigi vuole lasciare il Trono per Mara : anticipazioni Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ha abbandonato il Trono per la tronista Mara? La nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia più scoppiettante del solito. Oggi sabato 8 settembre si è registrata la seconda puntata del Trono Classico e il nuovo tronista Luigi Mastroianni si è reso protagonista di un bel colpo di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Luigi vuole lasciare il Trono per Mara proviene da Gossip e Tv.

ANTICIPAZIONI Uomini E DONNE/ Registrazione trono classico 8 settembre : Luigi in esterna con Mara - poi... : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di UOMINI e DONNE. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:15:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Ida Platano avvistata con Riccardo dopo la lite : cos'è accaduto? (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:05:00 GMT)

Uomini e Donne Over : Chiara Carcone smaschera Angelo Pisano! : La dama di Uomini e Donne Over Chiara Carcone, lancia pesantissime accuse nei confronti di Angelo Pisano. Cosa ne penserà ora la sua ex Anna Tedesco? Questioni di triangoli amorosi? Retroscena inediti? Si, proprio così! Il cavaliere è stato smascherato! Chiara Carcone, recente dama di Uomini e Donne Over, si è fatta conoscere dal fedele pubblico per i frequenti battibecchi che ha avuto in studio con Sossio Aruta. Il calciatore partenopeo infatti ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018 : ritornano Barbara De Santi e Nino Castanotto! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018: due ritorni! Gemma delusa perché Rocco non l’ha baciata! Ida e Riccardo litigano… Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara accusa Gemma di “business”, Ida scoppia a piangere, delusa da Riccardo! Gianni difende Nino ed attacca Anna Tedesco! Rocco non bacia la Galgani… si alza un polverone! Ritorna il nostro consueto appuntamento con le golosissime ...

Anticipazioni Uomini e Donne/ Registrazione trono classico 8 settembre : Luigi lascia per corteggiare Mara? : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Uomini e donne : un clamoroso ritorno nel trono over! : Due vecchie glorie si preparano a tornare protagoniste del trono over di Uomini e donne. Secondo le anticipazioni diffuse nelle ultime ore, la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi schiera l’artiglieria pesante. Con l’uscita di scena di Giorgio Manetti, uno dei più discussi cavalieri della storia del programma, si è dovuto necessariamente correre ai ripari e cercare nomi e storie in grado di tenere vivo l’interesse degli ...

ANTICIPAZIONI Uomini E DONNE/ Registrazione trono classico 8 settembre : Mario Serpa presente - foto : I nuovi tronisti tornano in studio per la Registrazione della seconda puntata del trono classico di UOMINI e DONNE. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:55:00 GMT)

Gianpaolo a Uomini e Donne rivela : “Martina mi ha mandato dei messaggi…” : Uomini e Donne anticipazioni: Gianpaolo fa una rivelazione su Martina Sebastiani Lunedì 10 Settembre inizierà la nuova edizione di Uomini e Donne. Tuttavia sono già state registrate 3 puntate del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E a queste registrazioni hanno preso parte anche le coppie, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore a Temptation Island. A tal proposito, proprio pochi minuti fa, sulla pagina ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Barbara De Santi e Gemma Galgani - nuove scintille in arrivo! (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:45:00 GMT)