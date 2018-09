Uomini e Donne | Alessandro Calabrese contro Andrea Damante | Giulia De Lellis è una

Temptation Island Vip – Chi è Ivan Gonzalez? Da ‘Uomini e Donne’ a ‘Supervivientes’ : ecco il tentatore che ha stregato Valeria Marini [GALLERY] : Ivan Gonzalez si preannuncia come uno dei grandi protagonisti di Temptation Island Vip, il tentatore del reality ha stregato Valeria Marini Ivan Gonzalez secondo le anticipazioni di Temptation Island Vip si sta rendendo protagonista del reality. Il bel tentatore ha calamitato calamitato su di sé le attenzioni di Valeria Marini, fidanzata con Patrick Baldassarri. Ma chi è lo spagnolo capace di far perdere la testa alla showgirl ...

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 8 settembre : i nuovi tronisti in onda lunedì? : I nuovi tronisti tornano in studio per la registrazione della seconda puntata del trono classico di Uomini e donne. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne - Lara Zorzetto e Michael in studio : lui mente spudoratamente : Arrivano le Anticipazioni sulla prima puntata del trono classico di Uomini e donne che partirà dal 10 settembre su Canale 5. In studio, da Maria De Filippi, saranno presenti alcuni ospiti speciali di cui alcuni provenienti dall'ultima edizione di Temptation Island. Parliamo di Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Quest'ultimo approfitterà del faccia a faccia per chiederà scusa alla sua ex. Ma durante questa puntata i fan della trasmissione ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani - scintille con Barbara De Santi e un nuovo amore... (Trono Over) : UOMINI e DONNE trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Marco torna all’attacco - vuole rubare il cuore di Gemma! (Trono Over) : Uomini e Donne trono over, ecco le prime Anticipazioni in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda: Marco torna all’attacco, vuole rubare il cuore di Gemma!(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Barbara De Santi e Nino Castanotto di nuovo tra gli 'Over' : Nel corso della seconda registrazione stagionale di Uomini e Donne Over, ci sono stati due inaspettati colpi di scena: due ex protagonisti del programma, infatti, sono tornati ad occupare il loro posto nel parterre. Il blog Isa&Chia, dunque, ha svelato in anteprima che Barbara De Santi e Nino Castanotto sono di nuovo una dama e un cavaliere del Trono dedicato ai senior [VIDEO]. Anticipazioni U&D: Barbara e Nino rientrano in ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - l’appello di Anna Munafò : “se Maria mi richiamasse…” (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: Anna Munafò pronta a tornare se Maria De Filippi la richiamasse. Prime esterne per il nuovo tronista Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Arriva la parità salariale fra Uomini e donne - nel surf (per ora) : Recco, LiguriaForte dei Marmi, ToscanaVarazze, LiguriaLevanto, Liguria Portonovo - la torre, Marche?Ostia Lido, LazioBanzai Beach, Santa Marinella, LazioRena Majore e la Marinedda, SardegnaIsola delle Femmine, SiciliaSan Leone, il Kaos, SiciliaÈ sempre stato sport innovativo il surf, restio alle regole degli altri, con quell’aura californiana (in California è stato di recente dichiarato sport di stato) di fisici presentanti e ragazzoni biondi. ...

Uomini e Donne : Barbara De Santi ritorna al Trono Over e attacca Gemma : Barbara De Santi contro Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne Venerdì 7 settembre è stata registrata la seconda puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La puntata è stata caratterizzata dal ritorno clamoroso di Barbara De Santi tra le dame del parterre femminile. La donna aveva ritrovato l’amore lontana dalla tv, dopo la sua storia con Davide Garcia finita male. In questo lungo periodo di assenza dal dating sentimentale di Maria ...

Uomini e Donne Rosa e Pietro : c’è la data di nozze - verità su rapporto a distanza : Uomini e Donne Pietro Tartaglione si svela e sbotta: fissata la data di nozze. Rosa si è trasferita a Milano? “Accendete il cervello….” Pietro Tartaglione è particolarmente social in questo periodo. Qualche giorno fa ha svelato dei dettagli piccanti sulla sua relazione con Rosa Perrotta, oggi ha invece parlato delle nozze (fissata la data) e ha […] L'articolo Uomini e Donne Rosa e Pietro: c’è la data di nozze, ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 7 settembre : tornano Barbara De Santi e... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e registrazione 7 settembre: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne - Giulia De Lellis : l’inaspettata dedica da un’ex nemica : Giulia De Lellis ha voltato pagina: nella sua vita non c’è più Andrea Damante, probabilmente per sua scelta o, forse, chissà, per scelta di entrambi. La verità, probabilmente, non la sapremo mai ma poco importa, perché quando finisce un amore è inutile chiedersi il perchè. E’ finito e basta.Se ne son dette tante sul conto dei Damellis, si è detto persino che il loro (primo) addio fosse tutta una montatura pubblicitaria: invece ...

Mario Serpa sogna il vero amore : pronto a tornare a Uomini e Donne : Uomini e Donne: Mario Serpa racconta la sua nuova vita Mario Serpa è stato uno dei corteggiatori più amati e apprezzati del Trono Gay di Uomini e Donne. Il ragazzo romano può contare sull’affetto di migliaia di fan che lo seguono sui social network pronti a sostenerlo in ogni momento della giornata. Alla rivista Albatros, Serpa ha raccontato che dopo la fine della sua relazione si è buttato a capofitto nel lavoro: ...

Amici di Maria De Filippi - ai casting anche un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Trapela un'indiscrezione sui casting di Amici 2018, sembra che tra le ballerine ci sia anche Giulia Latini, ex...