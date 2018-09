Una Vita | anticipazioni puntate spagnole | un nuovo personaggio arriva ad Acacias | è Diego

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018 : anticipazioni puntata 553 di Una VITA di lunedì 10 e martedì 11 settembre 2018: Martin sta fingendo di essere Antoñito e Ramon e Trini cercano di convincere Veracruz di stare cercando la persona sbagliata; l’uomo sembra cascarci, ma poi Martin lo fa cadere dalle scale e così l’investigatore deve fermarsi per due giorni in casa Palacios. Simon riceve una lettera da Nemesio, presunto superstite del naufragio, il quale intende ...

Una Vita anticipazioni : BLANCA scopre qualcosa su URSULA : Tra fine settembre e inizio ottobre 2018, i telespettatori italiani di Una Vita faranno la conoscenza di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la nuova protagonista della telenovela. Rinchiusa per anni in un manicomio dalla madre URSULA (Montserrat Alcoverro), la ragazza si rivelerà fondamentale nel momento in cui Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) insinuerà nel commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) il sospetto che sia stata la terribile ...

Anticipazioni - Una Vita : Ursula si trasferisce nella vecchia casa di Cayetana Sotelo : Le Anticipazioni dei nuovi episodi [VIDEO] di Una Vita, in programma ad autunno su Canale 5, si soffermano su Ursula Dicenta interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. L'educatrice, infatti, diventera' la nuova dark lady di Acacias 38, tanto da prendere alloggio perfino nella casa della defunta Cayetana. Inoltre obblighera' i figliastri a rla in questa nuova avventura, sebbene Samuel dimostri un certo malcontento nei suoi confronti. Una ...

Anticipazioni Una Vita : la domestica Fabiana si innamora di Marcello : Prosegue l’appuntamento dedicato alla bellissima serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] scritta dall'autrice Aurora Guerra. Arriva una clamorosa anticipazione perché negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad autunno, dopo tante disgrazie un nuovo personaggio fara' breccia nel cuore della domestica Fabiana Aguado. Si tratta del cantante Marcello che sara' interpretato dall'attore italiano Massimo ...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 8 settembre 2018 : anticipazioni puntate 551 e 552 di Una VITA di sabato 8 settembre 2018: La Valenciana sottrae le chiavi della stanza di Mauro e Teresa e le dà a Cayetana, sicura che lei chiamerà immediatamente la polizia. La signora chiede a Fabiana di “occuparsi” di Ursula, e così la domestica va alla pensione con un rasoio mentre Mauro e Teresa sono fuori. Rosina svela a Leonor che la lettera della regina è falsa: l’ha scritta lei per ...

Una Vita Anticipazioni 8 settembre 2018 : Cayetana ordina a Fabiana di uccidere Ursula : La Sotelo fa intrufolare la madre nella pensione dove Mauro e Teresa hanno accolto la Dicenta ma, sorprendentemente, la domestica non troverà la loro nemica e verrà fermata dai due innamorati.

Anticipazioni Una Vita dal 10 al 14 settembre : Teresa affronta Fabiana : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: l’inaspettata confessione di Teresa a Fabiana, Felipe salva Mauro Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda dal 10 al 14 settembre, Mendez intende arrestare Mauro, per aver tenuto nascosta Ursula alla pensione, ma Felipe riesce a salvarlo dichiarando che lui era a conoscenza di quanto stava accadendo. Intanto, la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 10 al 14 settembre: Teresa affronta ...

Laura Carafoli a DM : «Nove non è Una generalista alla Rai1. Nel daytime di Amici novità alla conduzione» : Laura Carafoli Laura Carafoli è l’artefice dei palinsesti di Discovery. La Svp Content and Programming del gruppo televisivo, ormai da anni salda in questo ruolo, ha varato la nuova programmazione 2018/2019 cercando di coniugare le varie anime del gruppo. Proprio assieme a lei abbiamo parlato delle trasmissioni in arrivo, delle conferme e delle scelte effettuate per la stagione tv appena iniziata. Palinsesti di Discovery 2018/2019. ...

Una Vita Anticipazioni 7 settembre 2018 : Arturo accusato dell'omicidio di Remedios : Simon è convinto che l'assassino della ballerina sia il colonnello. Ursula decide di aiutare Teresa e Mauro.

Una Vita anticipazioni : RUBEN DE EGUIA sarà DIEGO ALDAY - nuovo protagonista : A partire dall’episodio 583 della telenovela Una Vita, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di DIEGO ALDAY (RUBEN De EGUIA), il nuovo protagonista; tutto ciò, com’è già noto, avverrà in seguito alla morte di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e al trasferimento di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e Teresa Sierra (Alejandra Meco) ad Antibes. Secondogenito di Jaime (Carlos Ollala), DIEGO sarà dunque il fratellastro da ...