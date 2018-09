Ultimo aggiornamento Android | lista completa

Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’Ultimo aggiornamento : Il notch è diventato un elemento di tendenza tra i produttori di smartphone di tutto il mondo e, proprio per questo motivo, quasi […] L'articolo Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Surface Pro 4 : l’Ultimo aggiornamento firmware avrebbe più di qualche bug : L’aggiornamento firmware di luglio rilasciato esattamente un mese fa per il Surface Pro 4 a quanto pare sta facendo più male che bene introducendo diversi bug alquanto fastidiosi. Sui vari forum ufficiali Microsoft, si è aperta recentemente una discussione dove molti utenti lamentano come l’ultimo update del firmware abbia portato con sè dei bug che non consentono il corretto utilizzo del dispositivo. In primis, mentre la tastiera e ...

Fortnite : dopo l'Ultimo aggiornamento si notano alcuni cambiamenti nella mappa : Come saprete, nella giornata di ieri è stato pubblicato il nuovo aggiornamento 5.30 di Fortnite che ha portato con sé diverse novità.Tra le più rilevanti la Fenditura Portatile che, come già spiegato, è un oggetto speciale che permetterà il teletrasporto sopra la zona in cui si trova il giocatore, questo poi permetterà di planare per fuggire o di attaccare i nemici. Tuttavia, sembra che ci siano altre novità per il popolare gioco oltre a tutte ...

Fortnite - server offline oggi - con l’arrivo della patch 5.30/ Manutenzione per Ultimo aggiornamento : Fortnite, server offline oggi, con l’arrivo della patch 5.30. Ultime notizie Epic Games, Manutenzione per ultimo aggiornamento, cioè Fenditura Portatile(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Nuovo Surface Pro : migliorato il touch e la penna con l’Ultimo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato recentemente un Nuovo aggiornamento firmware per il Nuovo Surface Pro che introduce diversi miglioramenti per la Surface Pen e il touchscreen. Changelog Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57 Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57 Surface – System – 4.18.136.0 Surface – System – 1.16.139.0 Surface – firmware – 429.0.1.10 Surface – firmware – 234.2291.769.0 Download Per installare subito il ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’Ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Miglioramenti in vista per Wear OS : ecco descritto l’Ultimo aggiornamento dell’app : In costante aggiornamento l'applicazione Wear OS by Google, che potrete trovare direttamente nel Play Store a questo indirizzo. L'upgrade non propone nulla di trascendentale, anche se le modiche apportate verranno apprezzate di sicuro. Si parte da Google Pay, vista la più profonda integrazione implementata tra le due piattaforme, che adesso permette di effettuare i pagamenti in modo molto più veloce. Il changelog ufficiale, così come ...

EIS e non solo nell’aggiornamento Honor View 10 all’Ultimo 8.0.0.161 : tutte le novità : È destinato ad un importante miglioramento l'apprezzato Honor View 10, grazie all'aggiornamento 8.0.0.161, che ha iniziato la propria distribuzione presso il territorio indiano, portando con sé una serie di novità che gli utenti attendevano da tempo. Tra queste il tanto acclamato EIS, lo stabilizzatore elettronico di immagine che fin qui era mancato al dispositivo, che ricordiamo essere sprovvisto anche di OIS (stabilizzatore ottico di ...

Microsoft Store : nuova interfaccia e installazione remota con l’Ultimo aggiornamento : Microsoft continua il processo di miglioramento per la sua UWP del Microsoft Store sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dopo aver stravolto completamente la sezione “La Mia Raccolta” suddividendola in più parti, il Colosso di Redmond rilascia un altro major update. Da alcune ore risulta essere disponibile al download per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider un nuovo ...

Anteprima adesivi WhatsApp nell’Ultimo aggiornamento beta (foto) : come si aggiungeranno : Curiosi di ammirare gli adesivi WhatsApp che presto arriveranno a far compagnia ai più tradizionali emoji? Nell'applicazione di messaggistica la gradita novità e attesa da tempo, perché presente in una serie di update beta Android ma nell'ultima della serie oasia la 2.16.218, ecco che molti utenti tester potranno dare più di un'occhiata ai famosissimi e innovativi sticker. come al solito, la soffiata del momento giunge dal ...