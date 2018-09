Ue - Oettinger : se Italia blocca bilancio penalizzerebbe sé stessa : Cernobbio, CO,, 8 set., askanews, - Il populismo "ci preoccupa molto". Potenzialmente può distruggere l'Europa, per questo l'Italia non dovrebbe bloccare il bilancio Ue, anche perché si farebbe un ...

Ue - il commissario Oettinger : “Alcuni governi tra cui quello italiano vogliono distruggere il progetto europeo” : Il progetto europeo è in “pericolo di morte“, minacciato da avversari sia dentro sia fuori l’Unione e “alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”. A dirlo, secondo Politico, è stato il commissario Ue al Bilancio Günther Oettinger, durante un intervento martedì sera a Bruxelles. La rapida approvazione del prossimo bilancio Ue da ...

Oettinger : migranti - Ue sostiene l'Italia : 9.14 Oettinger:migranti,Ue sostiene l'Italia "E' nostro interesse avere un'Italia stabile. Ma i finanziamenti perché una economia funzioni non vengono dalla Bce; vengono da banche, assicurazioni e altri investitori privati. L'obbligo di mantenere finanze pubbliche sane è europeo, ma anche di ciascun paese". Lo dice al ...

Oettinger : L'Europa fa bene all'Italia Per crescere bisogna essere credibili : Ma i finanziamenti perché un'economia funzioni non vengono dalla Bce; vengono da banche, assicurazioni e altri investitori privati. Per questo è importante essere credibili. Vale per i conti, la ...

Diciotti - Oettinger : ‘L’Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità” : Diciotti, Oettinger: ‘L’Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità” Dopo il caos creato attorno al caso della Nave… L'articolo Diciotti, Oettinger: ‘L’Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità” proviene da Essere-Informati.it.