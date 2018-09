Ue - Oettinger : l'Italia non è un pericolo per l'Europa : Cernobbio, CO,, 8 set., askanews, - l'Italia non è un pericolo per l'Europa. Lo ha sottolineato il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, al suo arrivo al forum Ambrosetti.l'Italia è un ...

Oettinger : l'Italia non è un pericolo per l'Europa : l'Italia 'non è un pericolo per l'Europa'. A dirlo, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger. 'Abbiamo obblighi comuni, dobbiamo essere ...

Oettinger : l'Italia non è un pericolo per l'Europa : L'Italia "non è un pericolo per l’Europa". A dirlo, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger. "Abbiamo obblighi comuni, dobbiamo essere credibili e accettare le regole", ha continuato. Il politico tedesco, il quale ha escluso un faccia a faccia con il vicepremier, Matteo Salvini, anch'egli presente a Cernobbio. "Sono qui per un panel, forse ...

Oettinger - Italia penalizza se stessa : 11.20 Se l'Italia bloccasse il bilancio Ue 2021-2027 "si applicherebbe il bilancio 2020 che però penalizzerebbe il vostro Paese rispetto al nuovo quadro finanziario che darà più risorse per i migranti, più fondi di coesione per le regioni del Mezzogiorno e ad altri capitoli di spesa importanti". Così il commissario al Bilancio Ue,Oettinger a Repubblica, che aggiunge:"Questo è uno dei messaggi che porterò a Cernobbio e a Di Maio, Savona e ...

Ue - Oettinger : se Italia blocca bilancio penalizzerebbe sé stessa : Cernobbio, CO,, 8 set., askanews, - Il populismo 'ci preoccupa molto'. Potenzialmente può distruggere l'Europa, per questo l'Italia non dovrebbe bloccare il bilancio Ue, anche perché si farebbe un ...

Ue - Oettinger : se Italia blocca bilancio penalizzerebbe sé stessa : Cernobbio, CO,, 8 set., askanews, - Il populismo "ci preoccupa molto". Potenzialmente può distruggere l'Europa, per questo l'Italia non dovrebbe bloccare il bilancio Ue, anche perché si farebbe un ...

Oettinger : su bilancio Ue l'Italia rischia di danneggiarsi da sola : "l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione. La sua partecipazione all'Europa è molto importante. Se chi sta al governo immagina di bloccare l'approvazione del bilancio, il nostro spazio di azione ...

Il commissario Ue Oettinger torna ad attaccare il governo italiano : “Vuole distruggere l’Europa” : Il commissario al Bilancio Ue, Günther Oettinger, torna ad attaccare il governo italiano e lo accusa di voler distruggere l'Europa: "Alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”, riferisce il sito Politico.eu.Continua a leggere

Oettinger "ITALIA VUOLE DISTRUGGERE UE"/ Ultime notizie : "I furbi cinesi mirano all'Europa" : Guenther OETTINGER: “Italia VUOLE DISTRUGGERE Ue. Progetto europeo in pericolo di morte”. Le Ultime notizie sulle dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Oettinger : “Italia vuole distruggere Ue”/ Ultime notizie : “Progetto europeo in pericolo di morte” : Guenther Oettinger: “Italia vuole distruggere Ue. Progetto europeo in pericolo di morte”. Le Ultime notizie sulle dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Oettinger : l'Italia vuole distruggere l'Ue : Teleborsa, - Seriamente preoccupato per il futuro dell'Europa il commissario Ue al Bilancio, Guenther Oettinger . In particolare il commissario europeo teme che l'Italia voglia distruggere l'Europa. L'...

Ue - il commissario Oettinger : “Alcuni governi tra cui quello italiano vogliono distruggere il progetto europeo” : Il progetto europeo è in “pericolo di morte“, minacciato da avversari sia dentro sia fuori l’Unione e “alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”. A dirlo, secondo Politico, è stato il commissario Ue al Bilancio Günther Oettinger, durante un intervento martedì sera a Bruxelles. La rapida approvazione del prossimo bilancio Ue da ...

Oettinger : governo italiano vuole distruggere progetto europeo - : Per il commissario al Bilancio Ue, secondo quanto scrive Politico, l'Europa è "in pericolo di morte". E il nostro Paese, insieme a Polonia, Ungheria e Romania starebbe tentando di indebolire Bruxelles ...

Oettinger - Italia vuole distruggere Ue : ANSA, - ROMA, 5 SET - Il progetto europeo è in "pericolo di morte", minacciato da avversari sia dentro sia fuori l'Unione e "alcuni all'interno dell'Europa lo vogliono indebolire o addirittura ...