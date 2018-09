Turismo Nuove mini-guide di Roma con percorsi a tema

Gran Turismo Sport : l'aggiornamento 1.25 introduce nuove auto e nuovi tracciati : Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport.l'aggiornamento, come riporta Dualshockers, è numerato 1.25 e porta con sé con un sacco di nuovi contenuti, a partire da nuove auto.Otteniamo anche una nuova pista, Red Bull Ring in Stiria, Austria. Sia la pista completa che la versione corta saranno incluse nella patch, insieme alle loro modalità inverse.Read more…