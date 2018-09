Trump sfida Apple : 'Teme i dazi? Allora produca in Usa - non in Cina' - : Il presidente americano replica alle preoccupazioni per la possibile nuova mossa della Casa Bianca contro Pechino: "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e, anzi, incentivi fiscali. ...

Trump sfida APPLE - "PRODUCETE NEGLI USA"/ Ultime notizie - Tim Cook preoccupato da nuovi dazi alla Cina : TRUMP SFIDA APPLE, "producete NEGLI Usa": il presidente americano risponde alle preoccupazioni del gruppo di Tim Cook per nuovi dazi alla Cina che aumenterebbero i costi dei prodotti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:28:00 GMT)

Dazi Cina - Trump sfida Apple : "Paura? Producete negli Usa" : Donald Trump sfida la Apple e replica alle sue preoccupazioni in merito ai possibili nuovi Dazi imposti a Pechino.Il presidente degli Stati Uniti, infatti, su Twitter ha invitato la casa di Cupertino a produrre i suoi dispositivi negli Stati Uniti anzichè in Cina, come modo per evitare le conseguenze della guerra commerciale in corso con Pechino. "I prezzi dei prodotti Apple potrebbero crescere a causa delle enormi tariffe che potremmo imporre ...

Trump sfida Apple : «Produca negli Usa per evitare gli effetti dei dazi dalla Cina» : «C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora»....

Trump sfida Apple : «Paura dei dazi alla Cina? Fabbricate i vostri prodotti in Usa» : Il presidente Usa replica al colosso di Cupertino che aveva lanciato l’allarme «La nostra preoccupazione è che con questi dazi Apple sarà la società colpita maggiormente»

Usa - senatrice Elizabeth Warren : “Trump va rimosso”/ 25esimo emendamento : dem lancia sfida verso mid-term : Usa, senatrice dem Elizabeth Warren: "Trump va rimosso" e si appella al 25esimo emendamento della Costituzione. Da Woodward alla talpa in Casa Bianca, tutti i guai del Presidente(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Donald Trump mantiene la sfida contro tutto e tutti : In un clima segnato dal caos politico, il presidente degli Stati Uniti resta fedele a se stesso. E la base dei suoi elettori è ancora con lui. Leggi

Nike sfida Trump - il nuovo testimonial è Kaepernick. Proteste in Rete - : L'ex star del football è stato l'ideatore del simbolico boicottaggio dell'inno americano: si metteva in ginocchio per condannare gli episodi di violenza contro le minoranze. Polemica sui social, che ...

Donne - neri e ultrà pacifisti. Tutti gli sfidanti anti-Trump : ... come ha fermato in Oklahoma, Stato fortemente conservatore, la corsa del moderato Mick Cornett, battuto nelle primarie repubblicane a governatore dall'outsider della politica, il proprietario della ...

Usa - Trump vara riforma del pubblico impiego e sfida i sindacati : Il piano di Trump inteso a limitare il potere delle sigle sindacali e ad aumentare l'efficienza dell'amministrazione federale è diventato realtà. Nel maggio scorso, il tycoon aveva rivelato il proprio ...

Crolla la lira - Trump sfida Erdogan : “Raddoppio i dazi alla Turchia” : Tensioni politiche e fragilità economica, sanzioni finanziarie e manovre valutarie, minacce e ritorsioni. ...

"Via la stella di Trump" : Hollywood lo sfida ma l'Ohio fa più paura : Se troverò il tempo tra Cina, Iran, economia e molto altro, cosa che dovrò fare, avremo una gigantesca onda rossa', continua, facendo riferimento al colore del Grand Old Party. I dem, invece, che ...

La sfida dell'Europa a Trump sulle sanzioni all'Iran : 'Il commercio non si ferma' : Sono due tra i giganti dell'economia occidentale che hanno rinunciato a commesse da miliardi di dollari per il timore di finire in mezzo al duello Washington-Teheran e perdere il mercato americano, ...

Musulmani - gay e dive tv.I nuovi volti dei democratici lanciano la sfida a Trump : Il primo candidato musulmano alla guida di uno Stato Usa, paladini dei sindacati, dive tv, il popolo Lgbt e rappresentanti di Main Street per ripartire dal basso. Inizia il prossimo 6 novembre l’offensiva elettorale anti-Trump, con l’appuntamento alle urne per il voto di Metà mandato, con cui si rinnovano 435 seggi ala Camera, 35 al Senato e 39 gov...