Trump non ferma avanzo commerciale cinese | nuovo record ad agosto

Stati Uniti : Trump chiede al procuratore generale Sessions di indagare sull'autore anonimo dell'editoriale del "Nyt" : Un attuale alto funzionario dell'amministrazione Trump ha ammesso, nell'editoriale del "Nyt"di mercoledì scorso, di far parte di un movimento di resistenza per ostacolare l'agenda politica del ...

Salvini incontra Bannon - l'ex stratega di Trump. E aderisce al suo «The Movement» - Che cos'è? : «Tutto il Mediterraneo è nel cuore della nostra politica europea sulle migrazioni - ha detto Macron - ma deve trattarsi di una chance e non di una paura». Ma che cos'è The Movement? Le origini della ...

Donald Trump - i sondaggi non volano come l'economia americana : Il mercato del lavoro americano continua a dare segnali di grande forza come conseguenza delle politiche di Trump, mentre i sondaggi tra gli elettori sulle prospettive del prossimo voto di medio ...

Trump - il New York Times e la lezione del Watergate : conta se la fonte è buona - non se è anonima : C’è un presidente cui i collaboratori sottraggono informazioni e di cui manipolano le istruzioni perché, lasciate libere, le sue “peggiori inclinazioni” comprometterebbero la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e quella del mondo intero. E ci sono libri di avventurieri dell’informazione come Michael Wolff (Fire and Fury), di dipendenti licenziati e rancorosi come Omarosa Manigault Newman (Unhinged, Squilibrato), ma anche di un premio Pulitzer ...

Trump - CACCIA ALL'ANONIMO DEL NEW YORK TIMES : CHI È LA TALPA?/ Ultime notizie : "Non controlla più Casa Bianca" : CACCIA ALL'ANONIMO del New YORK TIMES: chi sarà? Ultime notizie, il presidente Donald TRUMP è furioso "Uno scandalo, ma vinceremo". Tornado alla Casa Bianca(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Michael Moore : «Trump non voleva essere presidente - ma si è candidato per colpa di Gwen Stefani» : Michael Moore , uno di natura senza peli sulla lingua, fa una clamorosa e bizzarra rivelazione sulle ragioni che hanno portato il tycoon statunitense dal mondo degli affari a quello della politica, ...

Caccia all’anonimo del NY Times che fa tremare la Casa Bianca - Trump : «Codardo» ‘Ammazziamo Assad’ : le frasi : L'autore misterioso si definisce «parte di una resistenza interna» all'amministrazione. Alcuni fanno il nome di vice presidente Pence abituato ad usare la parola « lodestar», stella polare, che ricorre nella lettera non firmata. Ma potrebbe essere un depistaggio

Donald Trump - editoriale anonimo del Nyt : “Io - parte della resistenza silenziosa dentro l’amministrazione Usa” : “Se l’alto funzionario anonimo e senza spina dorsale dell’amministrazione esiste davvero, il New York Times deve consegnarlo immediatamente al governo per questioni di sicurezza nazionale“. Donald Trump lancia così, su Twitter, la caccia all’insider autore dell’editoriale anonimo pubblicato ieri sul quotidiano statunitense dal titolo “Sono parte della resistenza all’interno dell’amministrazione ...

L’articolo anonimo contro Trump sul New York Times : Lo ha scritto un membro dell'amministrazione, per raccontare che ci sono "persone coraggiose" alla Casa Bianca che cercano di impedire al presidente di fare danni The post L’articolo anonimo contro Trump sul New York Times appeared first on Il Post.

Assad e i suoi alleati preparano l’assalto a Idlib che Trump non vuole : New York. Il presidente americano Donald Trump avverte su Twitter che “Bashar el Assad non deve attaccare in modo spregiudicato la provincia di Idlib. La Russia e l’Iran farebbero un grave errore umanitario se prendessero parte in quella potenziale tragedia umanitaria. Centinaia di migliaia di perso

Marina Abramovic : “Il fallimento segna un nuovo inizio di cui non bisogna avere paura. Trump? Prestigiatore senza razionalità” : Quando si incontra dal vivo Marina Abramovic, artista di origine serba conosciuta in tutto il mondo, a colpire – prima ancora della sua voce calda e sensuale da cui escono fuori parole pronte a riempire frasi di sense of humour – è il colore dei suoi occhi, blu ottanio e non neri, come invece ci si aspetta guardando una sua fotografia. Lei è così: ama sorprendere dal come è a ciò che fa e la sua ...

Trump - Assad non provochi nuova tragedia : Donald Trump su Twitter lancia un monito al regime di Assad e un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria. "Il presidente Bashar al Assad - scrive il tycoon - non dovrebbe ...

Trump : "Assad non provochi una nuova tragedia" : Il prossimo 7 settembre a Tabriz, nel nord-est dell'Iran, si terrà un incontro tra Hassan Rohani, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. I tre capi di stato di Iran, Russia e Turchia si incontreranno per parlare della situazione siriana, nelle vesti di garanti del processo di pace di Astana, che ha come obiettivo l'istituzione di zone di de-escalation. Rohani e Putin sono tra i sostenitori di Bashar al-Assad, mentre la Turchia appoggia una ...

Siria - Trump ad Assad “Non attacchi Idlib o sarà strage umanitaria”/ Ultime notizie - monito del presidente USA : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:16:00 GMT)