Trump ' Apple torni a produrre negli Stati Uniti | altrimenti i prezzi saliranno'

Dazi Cina - Trump sfida Apple : "Paura? Producete negli Usa" : Donald Trump sfida la Apple e replica alle sue preoccupazioni in merito ai possibili nuovi Dazi imposti a Pechino.Il presidente degli Stati Uniti, infatti, su Twitter ha invitato la casa di Cupertino a produrre i suoi dispositivi negli Stati Uniti anzichè in Cina, come modo per evitare le conseguenze della guerra commerciale in corso con Pechino. "I prezzi dei prodotti Apple potrebbero crescere a causa delle enormi tariffe che potremmo imporre ...

Apple-Trump - botta e risposta sui dazi cinesi : ... senza mezzi termini, all'amministrazione Trump, di "riconsiderare queste misure e lavorare per trovare altre soluzioni più efficaci che rendano l'economia americana più solida e facciano il bene dei ...

Trump sfida Apple : «Produca negli Usa per evitare gli effetti dei dazi dalla Cina» : «C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora»....

Trump sfida Apple : «Paura dei dazi alla Cina? Fabbricate i vostri prodotti in Usa» : Il presidente Usa replica al colosso di Cupertino che aveva lanciato l’allarme «La nostra preoccupazione è che con questi dazi Apple sarà la società colpita maggiormente»

"Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora". Trump scrive a Apple : Donald Trump sfida Apple e in un tweet replica alle preoccupazioni della casa di Cupertino per i possibili nuovi dazi alla Cina: "C'è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora", scrive il presidente americano.Nelle ultime ore il gruppo guidato da Tim Cook ha denunciato come con nuovi dazi aumenterebbero i costi di ...

Trump minaccia stangata dazi a Cina. Allarme Apple : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I dazi di Trump spaventano Apple : prezzi più alti per Apple Watch - AirPod - Mac mini e altro - : Lettere simili a quella inviata da Apple al governo, sono state inviate anche da Cisco, HP Enterprise e altre aziende del mondo IT. Ad aprile di quest'anno il CEO di Apple Tim Cook e Donald Trump si ...

Apple cavallo di Troia anti-Trump Ecco come Pechino userà la Mela : Apple rischia di diventare la vittima della guerra a colpi di dazi tra gli Stati Uniti e la Cina. L'avvertimento è giunto direttamente dalla nazione asiatica, che ha fatto ancora una volta ricorso alla stampa locale controllata da Pechino Segui su affaritaliani.it