“Trovato morto” Musica in choc | il cantante aveva solo 26 anni

: Usa, trovato morto in casa il rapper Mac Miller: aveva 26 anni #macmiller - MediasetTgcom24 : Usa, trovato morto in casa il rapper Mac Miller: aveva 26 anni #macmiller - RaiNews : #LosAngeles; Nuovo lutto nel mondo della musica. E' morto il rapper Mac Miller, ex di Ariana Grande. Aveva 26 anni.… - lukesobsessed : RT @YNGRZ: Mac Miller è stato trovato morto in casa sua e la gente usa il proprio tempo ad accusare Ariana Grande di averlo ucciso, con tan… -

(Di sabato 8 settembre 2018)in lutto. Arriva una notiziae inaspettata: addio al noto rapper, trovato senza vita nel suo appartamento. È il sito TMZ a riportare per primo la notizia del decesso di Mac Miller, all’anagrafe Malcolm James McCormick, il cantautore e rapper che divenne famoso quando scalò le classifiche con il suo album di debutto nel 2011 e che era conosciuto anche per aver avuto una lunga relazione con Ariana Grande, con cui si era esibito anche al concerto One Love Manchester del 2017.26. Miller sarebbe morto intorno a mezzogiorno di venerdì 7 settembre 2018, all’interno della sua casa di San Fernando Valley. Le forze dell’ordine sono state avvertite con una telefonata al 911 probabilmente partita dall’appartamento del giovane. Ma appena arrivati sul posto, i poliziotti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del rapper. Le cause ...