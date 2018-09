Tris d' oro per la Sessa in Corea | imbattibile campionessa mondiale

Michelle Hunziker ed Ezio Greggio - clamorosa indiscrezione su STriscia la notizia : perché Amadeus trema : Riparte la sfida tra Striscia la notizia e i Soliti Ignoti . Il programma cult di Canale 5 compie quest'anno 30 anni di vita e il prossimo 7 novembre , che nel 1988 vide il debutto del tg satirico di ...

Milleproroghe : emendamento De PeTris non si discute oggi : <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Il Milleproroghe comincia oggi il suo cammino alla Camera dei Deputati. Montecitorio dovrà esaminare i diversi provvedimenti contenuti all’interno.. Il voto dell’aula di Montecitorio è in agenda per il giorno 11 settembre. La scadenza per l’approvazione del decreto è fissata al 24 settembre. […] L'articolo Milleproroghe: emendamento De Petris non ...

Floro Flores commissario a Bagnoli - il Pd all'attacco : 'De MagisTris jr si dimetta' : Conoscendo l'atteggiamento del sindaco di Napoli sempre improntato alla legalità ed alla trasparenza sono convinto che sin da subito per motivi di opportunità politica ed istituzionale non vorrà ...

Bagnoli - de MagisTris applaude Floro Flores : 'Imprenditore competente e valoroso' : 'Con il commissario Nastasi, inizialmente, quando ci fu il tentativo di mettere le mani su Bagnoli con lo Sbloccaitalia e con la nomina del commissario, scelta da noi non condivisa, ci fu un periodo ...

Bagnoli - l?ora di Floro Flores : si rafforza l?asse tra Fico e de MagisTris : Si punta su Francesco Floro Flores come nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Il governo è orientato a optare per l'imprenditore attivo soprattutto nel mondo dell'informatica,...

Bagnoli - l'ora di Floro Flores : si rafforza l'asse tra Fico e de MagisTris : Si punta su Francesco Floro Flores come nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Il governo è orientato a optare per l'imprenditore attivo soprattutto nel mondo dell'informatica, dello spazio e dello spettacolo per sostituire Salvatore Nastasi che si è dimesso nei giorni scorsi. La scelta sembra rafforzare l'asse tra i 5Stelle del presidente della ...

SALGAREDA - INCIDENTE SUL LAVORO ALLA 3B : MORTO OPERAIO/ L’azienda ha un Triste e identico precedente : SALGAREDA, OPERAIO muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, INCIDENTE sul LAVORO fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:35:00 GMT)

Napoli - scontro De Laurentiis-De MagisTris : l’epilogo è clamoroso! : De Laurentiis e de Magistris non sembrano andare d’amore e d’accordo, anche se entrambi hanno a cuore i destini del Napoli Lo scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il patron della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla gestione e sulle condizioni dello stadio San Paolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella diatriba stavolta si inseriscono gli ultras della Curva B che, in un volantino ...

Wonder Simona - il Tris d'oro della Quadarella : da Ottavia al trono degli Europei di nuoto : GLASGOW Simona Quadarella, bambina piccola, qualche anno fa , pochissimo: ne ha 19, , s'avvicinava con penna e foglietto al Foro Italico ad Alessia Filippi e le chiedeva l'autografo: ne ha un cassetto.

Italia 3 X 3 : Codia - Panziera e il Tris di Quadarella nello stile libero. Gli azzurri chiudono nell’oro un Europeo da record : Non chiamatele più seconde linee. Doveva essere l’Europeo di Detti, Pellegrini e Paltrinieri, ma i tre campioni del mondo, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a ripetersi nel contesto continentale. Il livornese a Glasgow non ci è nemmeno andato per un problema alla spalla sinistra, la Divina si è presa un anno più tranquillo e non è rius...

Italia 3 X 3 : Codia - Panziera e il Tris di Quadarella nello stile libero. Gli azzurri chiudono nell'oro un Europeo da record : Non chiamatele più seconde linee. Doveva essere l'Europeo di Detti, Pellegrini e Paltrinieri, ma i tre campioni del mondo, per un motivo o per l'altro, non sono riusciti a ripetersi nel contesto continentale. Il livornese a Glasgow non ci è nemmeno andato per un problema alla spalla sinistra, la Divina si è presa ...

Europei di nuoto - Tris di oro per l'Italia. FOTO : Europei di nuoto, tris di oro per l'Italia. FOTO Trionfano Piero Codia nei 100 farfalla, Simona Quadarella nei 400 stile libero e Margherita Panziera nei 200 dorso. FOTOGALLERY Parole chiave: FOTOgallery ...

Nuoto - Europei : Italia Tris d'oro con Quadarella - Codia e Panziera : Grande ultima giornata targata Italia agli Europei di Nuoto, con Simona Quadarella, Piero Codia e Margherita Panziera che conquistano tre fantastiche medaglie d'oro rispettivamente nei 400 stile ...

Nuoto - Simona Quadarella PADRONA DI TUTTO! 400-800-1500 sl. Un Tris d’oro scolpito nella storia! Fuoriclasse senza confini! : Imperatrice d’Europa, Reginetta del fondo in vasca, PADRONA di tutto. Simona Quadarella si è presa il Vecchio Continente, è la dominatrice incontrastata, è la protagonista assoluta a Glasgow, è imbattibile e inscalfibile come solo i veri fenomeni del panorama sportivo internazionale. La tripletta è servita, inchiniamoci al cospetto della “nuova” stella del Nuoto italiano che agli Europei ha completo il filotto d’oro e si ...