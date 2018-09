: #Manovra, #Tria: #Redditocittadinanza, #FlatTax e riforma #Fornero partiranno insieme' #pensioni #fisco - Agenzia_Ansa : #Manovra, #Tria: #Redditocittadinanza, #FlatTax e riforma #Fornero partiranno insieme' #pensioni #fisco - Capezzone : Avviso a commentatori e “esperti” (??). Non mi sembra molto logico fare insieme le seguenti 3 cose: -chiedere forti… - CyberNewsH24 : #Tria: insieme le tre riforme economiche -

"Ci sono margini" per far partire tutte e tre lemesse in campo dal governo, e cioè flat tax, superamento della legge Fornero e reddito di cittadinanza. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia,al termine del vertice Ecofin, a Vienna. "C'è ovviamente un bilanciamento, se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Come avverrà tale bilanciamento? "La discussione è in parte tecnica ma molto politica", ha sottolineato.(Di sabato 8 settembre 2018)