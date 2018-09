Tria | I dati di crescita dell' Italia migliorano | ci sono margini per le

Pil - Tria : in arrivo dati più confortanti : Roma, 8 set., askanews, - 'Era stato annunciato un rallentamento dell'economia all'inizio dell'estate, i nuovi dati che arrivano sono un pò più confortanti'. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un punto stampa al termine dell'Ecofin informale di Vienna trasmesso in diretta da SkyTg24. Il ministro, interpellato dai giornalisti sulla stima …

Il cancelliere ausTriaco Kurz : 'I migranti irregolari vanno rimandati a casa' : La parabola politica di Sebastian Kurz, 32 anni domani, non ha eguali: a 25 sottosegretario, a 27 ministro degli Esteri e da dicembre 2017 cancelliere a 31 anni. Non avendo il suo partito Övp...

"I soldati della Repubblica Ceca più equipaggiati in Africa che in paTria" - : Gli Stati Uniti stanno ora facendo pressioni sui Paesi membri della NATO per aumentare la spesa militare fino al 4% del Pil, cosa che difficilmente ridurrà le tensioni militari nel mondo. E' stata ...

Dl Dignità - Di Maio e Tria contro Inps/ Boeri : "Attacco senza precedenti - ma i dati non si fanno intimidire" : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: "Cerchiamo la manina". Nota congiunta ministri: "Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili".

Di maio e Tria puntano il dito contro Boeri : «Dati Inps sul dl dignità sono discutibili» : Il ministro dell'Economia ritiene infatti che «le stime di fonte Inps sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel decreto siano prive di basi scientifiche e in ...

