Tria | Flat tax e reddito di cittadinanza partiranno insieme

Tria : reddito di cittadinanza - flat tax e la legge Fornero si faranno insieme ma gradualmente : Vienna. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Vienna ha partecipato alla riunione informale dell'Ecofin assieme a tutti gli altri ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri dell'Unione europea in vista della sessione ufficiale del Consiglio. Nel corso della riunione informale sono state discusse alcune iniziative che saranno ...

Manovra - Tria : flat tax è sul tavolo - partiranno tutte riforme : E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un punto stampa a Vienna trasmesso in diretta da SkyTg24."Ci sarà un bilanciamento, ma la discussione verte su quali ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue. Strada in salita per la flat tax : 'Ai ministri economici della Ue 'ripeterò quello che ho sempre detto e che sarà fatto', aveva annunciato il ministro dell'Economia. I successivi incontri bilaterali hanno perciò seguito un copione ...

Tria - “MENO CRESCITA IN ITALIA MA NO ANELLO DEBOLE UE”/ Di Maio - “si faranno flat tax e reddito“ : TRIA, i mercati e il caos nel Governo: "no finanza allegra, ITALIA rispetta gli impegni", ma altolà dalla Lega. Borghi, "decideremo", mentre Garavaglia, "serve deroga tetto 3%"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:40:00 GMT)

"Subito reddito di cittadinanza e flat tax" : Di Maio pronto alla guerra con Tria e Salvini : Altre voci danno le pressioni di Cinque Stelle talmente intransigenti da chiedere al titolare dell'Economia di sfiorare la quota del 3% del rapporto deficit/pil, più di un punto rispetto a quanto ...

Boccia (ConfindusTria) ad Affari'Prima flat tax per impresa-lavoro' : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulla Legge di Bilancio. "Se vogliamo fare tutto e subito è chiaro che i conti pubblici non terranno. Se invece ci diamo un arco temporale di cinque anni..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio e Salvini battono cassa a Tria per avviare flat tax e reddito di cittadinanza : I due azionisti di maggioranza del governo non sentono ragioni. Ma il ministro dell'Economia replica che sono "richieste elettorali"

Intervista a Tria : reddito di cittadinanza e Flat tax primi passi di una riforma generale. Resteremo nei vincoli Ue : Il ministro dell’Economia: «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica». Sarà rivisto il bonus 80 euro di Renzi: «Crea troppe complicazioni». Mps, non è in discussione il ritorno al mercato come concordato con la Commissione europea...

Stasera vertice con Tria sui conti per reddito di cittadinanza e flat tax : Per il ministro dell'Economia 'a spaventare i mercati non è il programma di governo, ma l'incertezza sulle prospettive'. Ma rassicura: 'Il percorso di riduzione del debito non è messo in discussione' -

Tria : governo pronto per reddito di cittadinanza e flat tax : Sul reddito di cittadinanza "bisogna partire davvero, e tracciare un calendario che indichi in modo nitido le misure da attuare nel 2019 e i progressi da compiere negli anni successivi" dice il Ministro dell’Economia e delle Finanze intervistato dal Sole 24 Ore. "Il reddito di cittadinanza e flat tax sono i primi passi di una riforma generale afferma il ministro che assicura "Resteremo nei vincoli europei" ...

Manovra - Tria presenta l’antipasto di flat tax : “Estensione di quella al 15% per le partite Iva. E avvieremo la pace fiscale” : flat tax e reddito di cittadinanza partiranno già nel 2019, perché “per rassicurare investitori e famiglie non bisogna rinviare le riforme strutturali, ma dare certezze sulle prospettive, e dimostrare che il Paese è in grado di crescere“. Intenzioni già note del governo e avallate dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore: “Sono stato io a rassicurare i colleghi sul fatto che ...