Trento | ecco i candidati alla Presidenza della Provincia M5S | “Noi abbiamo scelto i

(Di sabato 8 settembre 2018) Gli unici a non litigare sono stati i Cinquestelle, chefine di luglio hannoil loro candidatoautonoma di, affidandosivotazione sulla piattaforma Rousseau. Quasi plebiscitario il tributo dei consensi (91 per cento) al consigliere uscente Filippo Degasperi, praticamente l’unico che in questi anni abbia contestato il Palazzo a suon di interrogazioni e denunce, alcune finite sui tavoliProcuraRepubblica. Tutto attorno, invece, psicodrammi politici, agguati e coltellateschiena, promesse rimangiate nel giro di poche ore.fine qualche matrimonio di convenienza, in vista del voto di ottobre. E’ così che il centrodestra a trazione leghista anche in riva all’Adige ha partorito la candidatura del sottosegretario Maurizio Fugatti, il quale per il momento sorvola sul possibile conflitto tra carica ...