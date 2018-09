Trent'anni di Fiera delle Utopie Concrete. A Città di Castello torna la "scommessa" vincente di Alexander LAnger : ... durante le quattro giornate della manifestazione, avranno luogo seminari e dibattiti, installazioni interattive, laboratori multidisciplinari, stazioni di lavoro, performance artistiche e spettacoli.

Germania - Chemnitz : nostalgici Hitler assaltano ristorante ebraico/ Attacco neonazisti - "stile anni Trenta" : Germania, assalto neonazista a ristorante ebraico: ultime notizie Chemnitz, estremisti neonazisti hanno ferito il proprietario del locale. Soffiano venti xenofobi nel cuore dell'Europa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Trentacinque anni e mai un sorriso. Un intervento gli cambia la vita : Per Trentacinque anni non ha mai sorriso, ma oggi potrà finalmente farlo grazie ad un intervento che gli ha cambiato la vita. Accade a Treviso, dove un uomo è stato operato per recuperare il danno ad un nervo facciale, che gli impediva di sorridere. Per tutta la sua esistenza l’uomo non è riuscito ad esprimere le proprie emozioni, ma ora potrà iniziare per la prima volta a farlo. L’operazione è avvenuta presso l’ospedale ...

Addio alla Drag queen La Karl du Pigné : da Trent'anni regina delle notti arcobaleno romane : Ci era riuscito, portando una selezione di più spettacoli in cui aveva incluso anche quella che poi è stata la sua ultima esibizione in pubblico, dal titolo 'Recital contro le discriminazioni'. A ...

Ottanta anni della Bocciofila Monforte festeggiati con nuovi appassionati allo sport delle bocce e con Trenta giovani leve molisane e ... : ... Angelo Spina " è quello di rinnovare l'ambiente con nuovi appassionati, perché dobbiamo dare un futuro al movimento, puntando sulle giovani leve, sulle donne e con uno sguardo particolare al mondo ...

La Siria e “la nostra Guerra dei Trent’anni” : "Per trent’anni, il Sacro Romano Impero è stato il campo di battaglia di una Guerra religiosa atroce”, ha scritto Andreas Kluth sull’Handelsblatt Global. “Ma allora, 370 anni fa, dopo cinque anni di tortuose negoziazioni, i principi e le potenze d’Europa hanno fermato lo spargimento di sangue, firma

Caso Diciotti - un balzo indietro di oltre Trent’anni : L'Italia, nel 1985, ha ratificato con legge ordinaria la Convenzione Internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York nel 1979, introducendo nel nostro ordinamento, già a quel tempo, un reato specifico, recentemente "spostato" nel codice penale, con la cd. riforma della riserva di codice. La ratifica con legge ordinaria, e non con decreto del Presidente della Repubblica, è abbastanza indicativa ...

A 78 anni va al cimitero e imbratta la tomba del carabiniere che lo aveva arrestato Trent'anni prima : MONTEGRANARO - Lo aveva arrestato quando era ancora in servizio per una serie di reati e lui a distanza di una trentina d'anni covava ancora del rancore tanto da recarsi al cimitero, raggiungere la ...

La Ferrari rende omaggio al suo fondatore a Trent'anni dalla scomparsa : Il suo nome è riconosciuto in tutto il mondo come esempio di innovazione tecnologica e spirito sportivo e tuttora è considerato un modello e un simbolo nella storia dell'automobile. Nella sua vita ha ...

Formula 1 : Trenta anni dalla morte di Enzo Ferrari - da Berger a Vettel. : Enzo Ferrari si spegneva a Modena trenta anni fa: partito da una frase 'se lo puoi immaginare lo puoi fare' , la sua vita è stata la dimostrazione tangibile di quanta verità sia nascosta in questa ...

Trent’anni senza Enzo Ferrari : Trent’anni fa moriva Enzo Ferrari e la Casa di Maranello dedica un pensiero affettuoso al suo fondatore. Ferrari è stato un esempio impareggiabile di concreto sognatore, un uomo capace di creare dal nulla un’azienda che è diventata nota in tutto il mondo per i suoi risultati sportivi e per le sue eccellenze di mercato. “Se […] L'articolo Trent’anni senza Enzo Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Un uomo chiamato Ferrari : Trenta anni fa moriva il fondatore del Cavallino Rampante : trenta anni fa moriva Enzo Ferrari, uomo di forza e passione, artefice e padre fondatore del Cavallino Rampante. E’ grazie a lui se oggi il rosso Ferrari brilla in tutto il mondo ed è ancora grazie a lui se l’eccellenza automobilistica risiede in Italia. La sua vita è un esempio per gli appassionati di motori e non solo: di umili origini, ma con un sogno nel cassetto, lavorò duramente per realizzarlo. “Pioniere dello sport e ...

Enzo Ferrari - Quel Ferragosto di Trentanni fa : Da appassionato ricordo ovviamente con grande dolore il giorno della scomparsa di Enzo Ferrari, ma come addetto ai lavori Quella notizia fu per me un vero incubo. Al tempo dirigevo il settimanale Autosprint, rivista che contava su numeri strepitosi di vendita e su un travolgente seguito di lettori. Era lunedì 15 agosto e la notte della domenica avevamo chiuso regolarmente la rivista che sarebbe arrivata due giorni dopo nelle edicole. Mi trovavo ...

Trent'anni senza Enzo Ferrari - uomo che ha creato mito : Sono passati Trent'anni da quando, il 14 agosto 1988, all'età di 90 anni, morì Enzo Ferrari, l'uomo che ha inventato le rosse di Maranello e ha fatto innamorare il mondo. A distanza di tre ...